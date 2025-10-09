Γάζα: Νέα πυρά από το Ισραήλ, 11 νεκροί και 49 τραυματίες!

Παρά το ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται

09 Οκτ. 2025 18:21
Pelop News

Αλήθεια αυτό τι ήταν πάλι; Παρά το ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά 11 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 49.

Το «παιχνίδι» του Ισραήλ: «Μετατίθεται η εφαρμογή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, το νέο χρονοδιάγραμμα»

Από την αρχή του πολέμου οι νεκροί είναι 67.194 και οι τραυματίες 169.890.
