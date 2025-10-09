Το «παιχνίδι» του Ισραήλ: «Μετατίθεται η εφαρμογή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, το νέο χρονοδιάγραμμα»

Πλέον ο χρόνος μπορεί να μετράει αντίστροφα για να τεθεί επίσημα σε ισχύ το πρώτο στάδιο της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ φαίνεται ότι θέλει να «παίξει» με τις καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ δήλωσε σήμερα (09.10.2025), με φόντο το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, ότι μετατίθεται για τουλάχιστον 24 ώρες η εφαρμογή της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Προηγουμένως, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ το βράδυ της Πέμπτης (09.10.2025) μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός «24 ωρών» από την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το πεδίο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ιστορικής συμφωνίας.

A spokesperson of the Israeli government says in a news conference just now that a ceasefire will take effect “within 24 hours” after this evening’s cabinet meeting. https://t.co/G8gDzyqv3Q 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kHwZ2qPYk3 — Sky News (@SkyNews) October 9, 2025

Επίσης, η Ισραηλινή αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως σε μια «συγκινητική και θερμή» τηλεφωνική επικοινωνία, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ευχαρίστησε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του

Ακόμα, τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή στη Γάζα», δηλαδή το σύνορο για την αρχική υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι «αφού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα τότε ένα «χρονικό παράθυρο» διάρκειας 72 ωρών θα ανοίξει προκειμένου η Χαμάς να παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με σεβασμό».

Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε να μην πραγματοποιήσει τελετές όπως αυτές στις αρχές του 2025, που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ, των ΗΠΑ και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνηση επισήμανε ότι τα κύρια νοσοκομεία της χώρας είναι έτοιμα να βοηθήσουν τους ομήρους, οι οποίοι θα επιστρέψουν όλοι ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους, ενώ επανέλαβε ότι ο Μαρουάν Μπαργκούτι, δεν θα είναι μεταξύ των Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

