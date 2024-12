Γάζα: Νεκρός δημοσιογράφος του Al Jazeera σε ισραηλινό πλήγμα ΦΩΤΟ

Το Al Jazeera ανακοίνωσε ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο εικονολήπτης του Al Jazeera Άχμεντ αλ-Λουχ σκοτώθηκε σήμερα, Κυριακή, σε ισραηλινό βομβαρδισμό», μετέδωσε το δίκτυο που πρόσθεσε ότι το πλήγμα είχε στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κέντρο του πολιορκούμενου θύλακα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε η αγορά του καταυλισμού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ τους και ο εικονολήπτης, και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.

New #Palestinian #Journalist killed by #Israeli bombs in Gaza .. #AlJazeera vedio man #AhmadAlloh

More than 191 Palestinians journalists killed in Gaza , still the world is silence #GazaGenocide #Jabalia #Journalism#israelCrimes #USCrimes #FreePalestine #JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/CGqoM9Ylbl

— dr.mohammad (@firstknight_ns) December 15, 2024