Γάζα: Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του «σχεδίου 20 σημείων» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Όπως ανέφερε, η δεύτερη φάση σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εκεχειρία σε ένα νέο πλαίσιο που περιλαμβάνει πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, τεχνοκρατική διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία μεταβατικής παλαιστινιακής τεχνοκρατικής διοίκησης στη Γάζα, με την ονομασία Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Ο Γουίτκοφ υπενθύμισε ότι η πρώτη φάση του σχεδίου οδήγησε σε εκτεταμένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη διατήρηση της εκεχειρίας και στην επιστροφή όλων των ζωντανών ομήρων, καθώς και των λειψάνων 27 από τους 28 νεκρούς. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες των ΗΠΑ προς την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ, τονίζοντας ότι η διαμεσολάβησή τους υπήρξε καθοριστική για την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως σήμερα.

