Γάζα: Πάνω από 42.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 42.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 99.546 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Παράλληλα, οι Ισραηλινοί που έχουν σκοτωθεί κατά το ίδιο διάστημα είναι περίπου 1.700.

Τουλάχιστον 28 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στην Τζαμπάλια

Τουλάχιστον 28 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε ένα σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ένας αξιωματούχος του τοπικού υπουργείου Υγείας, χθες, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι στόχος του ήταν δεκάδες μαχητές που βρίσκονταν στο σημείο αυτό.

