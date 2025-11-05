Γάζα: Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών – Παρέλαβαν 15 σώματα κρατούμενων οι Παλαιστίνιοι

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που συμφώνησε η Χαμάς να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν παραδοθεί έως τώρα 21 σοροί.

Γάζα: Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών - Παρέλαβαν 15 σώματα κρατούμενων οι Παλαιστίνιοι
05 Νοέ. 2025 14:46
Pelop News

Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ.

«Η 10η σειρά με λείψανα Παλαιστίνιων μαρτύρων, δηλαδή 15 μάρτυρες», έφθασε «στο πλαίσιο της ανταλλαγής λειψάνων μεταξύ της παλαιστινιακής πλευράς και της ισραηλινής κατοχής», δήλωσε το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι 285 σοροί έχουν παραληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που συμφώνησε η Χαμάς να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν παραδοθεί έως τώρα 21 σοροί.

Βάσει της συμφωνίας, για κάθε Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφεται, το Ισραήλ παραδίδει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων. Λιγότερα από τα μισά έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους της Γάζας. Η ιατροδικαστική εργασία περιπλέκεται από την έλλειψη εξοπλισμού DNA στη Γάζα. Έτσι, το Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει φωτογραφίες των λειψάνων στο διαδίκτυο, με την ελπίδα ότι οι οικογένειες θα τα αναγνωρίσουν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Ιαπωνία: Ο στρατός βγήκε στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τις αρκούδες ΒΙΝΤΕΟ
16:12 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Ολες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι κλειστοί δρόμοι
16:04 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Το προφίλ των υποψηφίων για την Προεδρία
15:56 Νέος νόμος στην Κίνα: Μόνο οι πτυχιούχοι μπορούν πλέον να μιλούν για «σοβαρά θέματα» στα social media
15:48 Δρόμοι στη Σκιάθο μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας
15:40 Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της
15:32 Πάτρα – σπιράλ: Λάθος που στοίχισε 55.000 ευρώ χωρίς πολιτική ευθύνη
15:24 Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουν στρατηγικά στην ενέργεια και την εξωστρέφεια
15:16 Κρήτη: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια
15:08 Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: «Ώρα ν’ ακουστεί η δική μου φωνή» – Η προδημοσίευση στο site του Ινστιτούτου
15:02 Η Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Φανταστική πρώτη επαφή με έναν ηγέτη που εμπνέει»
15:00 Αχαΐα: «Πνίγονται» οι διευθυντές σχολείων – Δάσκαλοι καλούνται να δοκιμάζουν φαγητά και να ελέγχουν οχήματα
14:56 ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: «Απαξίωσε συνειδητά έναν φορέα κοινωνικής συνοχής»
14:51 Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ
14:49 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκιλφόιλ
14:46 Γάζα: Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών – Παρέλαβαν 15 σώματα κρατούμενων οι Παλαιστίνιοι
14:39 Άδωνις Γεωργιάδης σε Νατσιό: «Παρουσιάζετε ψεύτικες φωτογραφίες στη Βουλή – Ντροπή για την “Νίκη”» ΒΙΝΤΕΟ
14:26 Βία στο κέντρο του Ηρακλείου: Παρέα ανηλίκων ξυλοκόπησε 19χρονο για 20 ευρώ
14:23 Πάτρα: Έργα και ασφαλτοστρώσεις σε Γηροκομειό και Πανεπιστημίου
14:18 Επανεμφάνιση της «ομάδας των 11» της ΝΔ – Παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος και τα υπερκέρδη της ΔΕΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ