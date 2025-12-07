GBL: Έγραψε ιστορία ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 12 εύστοχα τρίποντα στο Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

O Παναθηναϊκός “διέλυσε” με 110-66 τον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική της GBL, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να γράφει ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ευστοχώντας σε 12 τρίποντα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, αλλά και γενικότερα στην GBL, αφού τελείωσε το ματς με 40 πόντους, έχοντας 12/19 τρίποντα κόντρα στον Πανιώνιο.

Τα 12 εύστοχα τρίποντα του διεθνούς φόργουορντ είναι έτσι η νέα καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα, με τον Ρογκαβόπουλο να αφήνει πίσω του το προηγούμενο ρεκόρ των Στίβεν Γκρέι του Περιστερίου, Μπάνε Πρέλεβιτς του ΠΑΟΚ και Σέιν Χιλ της Νήαρ Ηστ, που όλοι είχαν από 10.

Εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι μέχρι σήμερα, ο Ρογκαβόπουλος είχε 2/17 τρίποντα με τον Παναθηναϊκό στην GBL.

