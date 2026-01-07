Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» : Λόγω αγροτών «επιτηρούν» ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, ΒΙΝΤΕΟ

Έχουν σαφείς εντολές να αποτρέψουν την προσέγγιση τους και την προσέγγιση οχημάτων στα διόδια

07 Ιαν. 2026 21:50
Pelop News

Από νωρίς σήμερα (7/1/2026) ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις «επιτηρούν» τα διόδια της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, όπου έχουν αναπτυχθεί κλούβες των ΜΑΤ, γερανοφόρα οχήματα και περιπολικά, στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα  σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σαφείς εντολές να αποτρέψουν την προσέγγιση αγροτών και οχημάτων στα διόδια. Στόχος της επιχείρησης είναι να μην επαναληφθούν τα χθεσινά γεγονότα, όταν αγρότες από την Αχαΐα προχώρησαν αιφνιδιαστικά στο άνοιγμα των διοδίων της γέφυρας.

Παράλληλα θυμίζουμε ότι παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα, αγροτικά μπλόκα από διάφορες περιοχές της χώρας έχουν προαναγγείλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για αύριο, Πέμπτη (8/1/2026) διατηρώντας υψηλό το επίπεδο έντασης.

