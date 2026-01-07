Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» : Λόγω αγροτών «επιτηρούν» ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, ΒΙΝΤΕΟ

Από νωρίς σήμερα (7/1/2026) ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις «επιτηρούν» τα διόδια της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, όπου έχουν αναπτυχθεί κλούβες των ΜΑΤ, γερανοφόρα οχήματα και περιπολικά, στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σαφείς εντολές να αποτρέψουν την προσέγγιση αγροτών και οχημάτων στα διόδια. Στόχος της επιχείρησης είναι να μην επαναληφθούν τα χθεσινά γεγονότα, όταν αγρότες από την Αχαΐα προχώρησαν αιφνιδιαστικά στο άνοιγμα των διοδίων της γέφυρας.

Παράλληλα θυμίζουμε ότι παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα, αγροτικά μπλόκα από διάφορες περιοχές της χώρας έχουν προαναγγείλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για αύριο, Πέμπτη (8/1/2026) διατηρώντας υψηλό το επίπεδο έντασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



