Γεγονός η χερσαία εισβολή Ισραήλ στο Λίβανο – Αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό με τρεις νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Οπως μεταδίδουν συριακά κρατικά ΜΜΕ, τουλάχιστον τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή που φέρεται να έκανε το Ισραήλ στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 1/10/2024.

«Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνάς μας αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους στην επαρχία της Δαμασκού», σημείωσε το πρακτορείο SANA.

Syrian sources: the fall of the remnants of an intercepted missile in the Meze area of Damascus has caused a car to catch fire.#Damascus#Syrian pic.twitter.com/f9AGRiCxPI

