Γελάει ο κόσμος, αρνήθηκαν οι Τυνήσιοι να συνεχίσουν! ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε το φιάσκο στην αναμέτρηση ανάμεσα στο Μάλι και την Τυνησία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης είχε σφυρίξει προς έκπληξη όλων τη λήξη του ματς στο 89:44 (!) με το σκορ στο 1-0 με τις δύο ομάδες παρά τις απορίες και διαμαρτυρίες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

Όταν ο ρέφερι από την Ζάμπια αντιλήφθηκε πως έγινε λάθος και σε συνεννόηση με την συνομοσπονδία Αφρικής (CAF), διατάχθηκε η επιστροφή των δύο ομάδων στο γήπεδο για να παιχτούν τα εναπομείναντα λεπτά, έστω και με περίπου μισή ώρα καθυστέρηση!

Το Μάλι βγήκε κανονικά στο γήπεδο, οι Τυνήσιοι, ωστόσο, αρνήθηκαν να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Μάλιστα, σύμφωνα με αφρικανικά ΜΜΕ «πατούν» σε μια διάταξη που προβλέπει επανάληψη ολόκληρου του αγώνα αν αυτός δεν ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο!

Έτσι παρότι το φύλλο αγώνα έκλεισε με νικήτρια την ομάδα του Μάλι, είναι πιθανό να υπάρξει… τρίτο ημίχρονο στην αναμέτρηση και τελικά επαναληπτικό παιχνίδι.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON

😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK

— Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022