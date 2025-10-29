Γεμάτη αναχωρεί η τελευταία πτήση της σεζόν από το Αεροδρόμιο του Αράξου

Η τελευταία πτήση για την καλοκαιρινή σεζόν θα γίνει σήμερα από το αεροδρόμιο Αράξου. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι θα γίνει το δρομολόγιο Αραξος- Λιλ από την Volotea η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι γεμάτη και θα μεταφέρει συνολικά 169 επιβάτες στον προορισμό τους.

Σύντομα θα γίνει και ο απολογισμός από το αεροδρόμιο για τη σεζόν, όμως σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό αν και δεν κατέρριψε το ρεκόρ του 2018 με την μετακίνηση των 188.000 επιβατών.

