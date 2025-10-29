Γεμάτη αναχωρεί η τελευταία πτήση της σεζόν από το Αεροδρόμιο του Αράξου

Σύντομα θα γίνει και ο απολογισμός από το αεροδρόμιο για τη σεζόν, όμως σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό αν και δεν κατέρριψε το ρεκόρ του 2018 με την μετακίνηση των 188.000 επιβατών.

29 Οκτ. 2025 10:51
Pelop News

Η τελευταία πτήση για την καλοκαιρινή σεζόν θα γίνει σήμερα από το αεροδρόμιο Αράξου. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι θα γίνει το δρομολόγιο  Αραξος- Λιλ από την Volotea η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι γεμάτη και θα μεταφέρει συνολικά 169 επιβάτες στον προορισμό τους.

Σύντομα θα γίνει και ο απολογισμός από το αεροδρόμιο για τη σεζόν, όμως σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό αν και δεν κατέρριψε το ρεκόρ του 2018 με την μετακίνηση των 188.000 επιβατών.

 
