Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
Αύξηση πάνω από 50% στην στάθμη του νερού στο Φράγμα Πηνειού. Αισιοδοξία ότι φέτος δεν θα διψάσει ο τόπος μας και θα υπάρξει πλήρης κάλυψη των καλλιεργειών. Μιλούν στην «Π» ο καθηγητής Π. Αβραμίδης και ο αντιπερειφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας.
Οι έντονες βροχοπτώσεις δεν έχουν μόνο αρνητικές συνέπειες. Υπάρχουν και οι θετικές οι οποίες αφορούν στην αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος ξηρασίας που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Γέμισαν ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες νερού.
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το φράγμα του Πηνειού η καμπύλη των αποθεμάτων του έχει καταγράψει αύξηση που ξεπερνά το 50%. Γεγονός που χαροποιεί τους καλλιεργητές της Ηλείας και της Δυτικής Αχαΐας οι οποίοι στηρίζονται στα νερά του.
Χθες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, με τη συμμετοχή των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλου Αβραμίδη και Παντελή Μπαρούχα, εκπροσώπων των ΤΟΕΒ και υπηρεσιακών παραγόντων, με στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων στα αποθέματα νερού.
Ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλος Αβραμίδης, επιστήμονας με εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο και στενή συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μιλώντας στην «Π» σημείωσε:
«Καταγράφεται αύξηση της καμπύλης των αποθεμάτων νερού για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά το ύψος των βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι στιγμής οι φετινές βροχές είναι αυξημένες κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που έχει συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των αποθεμάτων νερού. Αυτή τη στιγμή, ο δείκτης κάλυψης βρίσκεται στο 93,%, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν περίπου στο 82%».
Παράλληλα, ο κ. Αβραμίδης επεσήμανε ότι η αύξηση των αποθεμάτων δεν οφείλεται αποκλειστικά στις καιρικές συνθήκες. «Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την ορθή διαχείριση του νερού, τόσο από την πλευρά της Περιφέρειας όσο και από τους αγρότες. Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν συστηματική και συνεχή παρακολούθηση» σημείωσε, τονίζοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο να κυλήσει ομαλά η καλλιεργητική περίοδος του 2026, αλλά να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού και τα επόμενα χρόνια, ακόμη και σε περιόδους με λιγότερες βροχοπτώσεις.
Αισιόδοξος, αλλά ιδιαίτερα συγκρατημένος εμφανίστηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος, μιλώντας στην «Π», υπογράμμισε: «Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με καθηγητές, εκπροσώπους ΤΟΕΒ και υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου παρουσιάστηκαν τα δεδομένα της καμπύλης των αποθεμάτων νερού στο φράγμα Πηνείου.
Η σημερινή κατάσταση της δεξαμενής του Πηνειού αποτυπώνει σαφή στοιχεία: στα μέσα Ιανουαρίου 2026 τα αποθέματα ανέρχονταν σε 170 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 112 εκατομμύρια. Πρόκειται για αύξηση που ξεπερνά το 50%.
Η εικόνα αυτή δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από την Περιφέρεια το προηγούμενο καλοκαίρι είχαν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση νερού. Και δεύτερον, ότι η μέχρι σήμερα πορεία των καιρικών συνθηκών συνέβαλε στην αύξηση των υδατικών αποθεμάτων. Αναμένουμε την εξέλιξη του φαινομένου τους επόμενους δύο με τρεις μήνες και παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι».
Η χθεσινή σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας ενόψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα με τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ, προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος και ο χρόνος έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου, αλλά και ενδεχόμενα μέτρα που θα πρέπει να τηρηθούν ώστε να μη μειωθούν τα αποθέματα.
ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ
Ενδεικτικό της συνολικής εικόνας είναι το γεγονός ότι σημαντική αύξηση καταγράφεται, εκτός από τη δεξαμενή του Πηνειού, και στη λίμνη του Μόρνου. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, η στάθμη της λίμνης έχει αυξηθεί κατά 25%.
Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο τα αποθέματα ανέρχονταν σε 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο οι μετρήσεις δείχνουν 481 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, για να μπορεί να γίνει λόγος για πλήρη κάλυψη της λίμνης, θα πρέπει τα αποθέματα να φτάσουν τα 654 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, γεγονός που καταδεικνύει ότι απαιτείται ακόμη σημαντική διαδρομή.
