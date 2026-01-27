Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές

Αύξηση πάνω από 50% στην στάθμη του νερού στο Φράγμα Πηνειού. Αισιοδοξία ότι φέτος δεν θα διψάσει ο τόπος μας και θα υπάρξει πλήρης κάλυψη των καλλιεργειών. Μιλούν στην «Π» ο καθηγητής Π. Αβραμίδης και ο αντιπερειφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας.