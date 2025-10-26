GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη – Φωτογραφίες

Οι Εφηβοι του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Αρη στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» στο πλαίσιο του Gen A Stars U16.

GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη - Φωτογραφίες Οι Εφηβοι του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Αρη
26 Οκτ. 2025 10:42
Pelop News

Την πρώτη του νίκη στην κανονική περίοδο του Gen A Stars U16 πήρε ο Αρης, ο οποίος νίκησε με 79-61 τον Προμηθέα στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, μετρώντας πλέον ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα σε δύο αγώνες, ενώ οι Αχαιοί γνώρισαν την ήττα στη δική τους πρεμιέρα.

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό στο ξεκίνημα, με τους «κίτρινους» να παίρνουν τον έλεγχο και να οδηγούν το ματς, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 29-21. Ο Προμηθέας επιχείρησε να πλησιάσει και μείωσε στο -3 στα μέσα της δεύτερης περιόδου με τρίποντο του Παπαδόπουλου (33-30), όμως το φινάλε του ημιχρόνου ήταν στο πλευρό των Θεσσαλονικέων, που στην ανάπαυλα προηγήθηκαν με διαφορά 12 πόντων (44-32).

GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη - Φωτογραφίες
GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη - Φωτογραφίες
GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη - Φωτογραφίες

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου κατά κύριο λόγο βασίστηκαν στην άμυνά τους και μεγάλωσαν την «ψαλίδα» στο +19 στο τέλος της περιόδου (62-43). Η κατάσταση δεν άλλαξε επί της ουσίας στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου η διαφορά ανέβηκε και πάνω από το +20, για να έρθει με 79-61 η νίκη για τον Άρη.

GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη - Φωτογραφίες
GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη - Φωτογραφίες
GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη - Φωτογραφίες

Διαιτητές: Αντωνιάδης-Τύρμπας-Δόβας. Τα 10λεπτα: 29-21, 44-32 (ημ.), 62-43, 79-61.

ΑΡΗΣ (Παπαδόπουλος): Μπαντής 20 (2), Γκιόκας 14, Γυμνόπουλος 5, Κρητικός 5, Καντιδάκης 21 (1), Πατελίδας, Κουιμτζής 9, Γιαλίδης, Χωρινόπουλος 5, Σελαλμαζίδης, Παπαδόπουλος, Σκαρλάτος.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Χαλκιόπουλος 2, Αναστασόπουλος, Δίπλαρος 10, Ανδριανής 6, Μπίκης 7, Βλάχος 4, Φαληδέας 2, Παπαδόπουλος 15 (2), Γιατράς, Σοσνίκοβ 14 (1), Χριστόπουλος, Αγγελετόπουλος 1.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις προπληρωμένες κάρτες
13:15 Η αντίδραση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου για κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ
13:07 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Sold out η τελετή υποδοχής, μάχη για μια πρόσκληση
13:00 Ροδάνθη Φλώρου: Οδηγός μου το κρυφό όραμα για τον Μπάιρον
12:56 Τραγωδία στην Ευρυτανία: 39χρονος σκοτώθηκε σε πτώση οχήματος σε χαράδρα
12:47 Pink the City 2025: Βάφτηκαν ροζ οι δρόμοι της Πάτρας! ΦΩΤΟ
12:35 Ληστεία στο Λούβρο: Επιβεβαιώθηκαν οι δύο συλλήψεις, εισαγγελέας αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη»
12:27 Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά: Έρευνες για τον εντοπισμό του υπαιτίου
12:20 Κακλαμάνης: Καταδίκη της επίθεσης σε Μάκη Βορίδη
12:18 GEN A STARS U16: Ο Προμηθέας ήττα από το Περιστέρι
12:14 Το Αθλόραμα «πέταγε» στους Διασυλλογικούς αγώνες Κ14-Κ12
12:13 Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης
12:03 Οδυσσέας Ιωάννου: «Πού ήσουν Αριστερά στην κηδεία του Σαββόπουλου;»
11:56 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη, αποδίδουν οι έλεγχοι
11:47 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για ληστεία και κλοπή σε υπεραγορά
11:40 Το φάρμακο αδυνατίσματος που προστατεύει την καρδιά
11:33 Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος 18 μηνών μετά από εγκαύματα από καυτό λάδι
11:24 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
11:17 Δένδιας: «Όνειδος για τη Δημοκρατία» η επίθεση σε Μ. Βορίδη και την οικογένειά του
11:09 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι ως «αρχηγοί»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ