GEN A STARS U16: Τα νέα «αστέρια» του Προμηθέα ήττα από τον Αρη – Φωτογραφίες

Την πρώτη του νίκη στην κανονική περίοδο του Gen A Stars U16 πήρε ο Αρης, ο οποίος νίκησε με 79-61 τον Προμηθέα στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, μετρώντας πλέον ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα σε δύο αγώνες, ενώ οι Αχαιοί γνώρισαν την ήττα στη δική τους πρεμιέρα.

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό στο ξεκίνημα, με τους «κίτρινους» να παίρνουν τον έλεγχο και να οδηγούν το ματς, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 29-21. Ο Προμηθέας επιχείρησε να πλησιάσει και μείωσε στο -3 στα μέσα της δεύτερης περιόδου με τρίποντο του Παπαδόπουλου (33-30), όμως το φινάλε του ημιχρόνου ήταν στο πλευρό των Θεσσαλονικέων, που στην ανάπαυλα προηγήθηκαν με διαφορά 12 πόντων (44-32).

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου κατά κύριο λόγο βασίστηκαν στην άμυνά τους και μεγάλωσαν την «ψαλίδα» στο +19 στο τέλος της περιόδου (62-43). Η κατάσταση δεν άλλαξε επί της ουσίας στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου η διαφορά ανέβηκε και πάνω από το +20, για να έρθει με 79-61 η νίκη για τον Άρη.

Διαιτητές: Αντωνιάδης-Τύρμπας-Δόβας. Τα 10λεπτα: 29-21, 44-32 (ημ.), 62-43, 79-61.

ΑΡΗΣ (Παπαδόπουλος): Μπαντής 20 (2), Γκιόκας 14, Γυμνόπουλος 5, Κρητικός 5, Καντιδάκης 21 (1), Πατελίδας, Κουιμτζής 9, Γιαλίδης, Χωρινόπουλος 5, Σελαλμαζίδης, Παπαδόπουλος, Σκαρλάτος.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Χαλκιόπουλος 2, Αναστασόπουλος, Δίπλαρος 10, Ανδριανής 6, Μπίκης 7, Βλάχος 4, Φαληδέας 2, Παπαδόπουλος 15 (2), Γιατράς, Σοσνίκοβ 14 (1), Χριστόπουλος, Αγγελετόπουλος 1.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



