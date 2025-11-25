Γενναία πολιτική χειρονομία: Η Περιφέρεια αναλαμβάνει το κόστος του φοιτητικού εισιτηρίου με 1 εκατ. ευρώ

Μια σημαντική πολιτική εξαγγελία που δεν έχει προηγούμενο πανελλαδικά, έκανε στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Η Περιφέρεια προτίθεται να χρηματοδοτήσει την πλήρη κάλυψη όλων των φοιτητικών καρτών μετακίνησης στην περιοχή, με ποσό 1 εκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον διασφαλιστεί η νομιμότητα της ενέργειας.

Η εξαγγελία του κ. Φαρμάκη έγινε στο πλαίσιο συζήτησης του κοινού αιτήματος επιδότησης του φοιτητικού εισιτηρίου που κατέθεσαν οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες ανέδειξαν την ανάγκη για ελάφρυνση του κόστους μετακίνησης των περίπου 25.000 φοιτητών που διαβιούν στην Πάτρα.

Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης από τη «Νέα Δυτική Ελλάδα» τόνισε ότι η μηνιαία κάρτα των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί σημαντικό κόστος για τους φοιτητές, και η Περιφέρεια πρέπει να «κάνει τα αδύνατα δυνατά» ώστε να μειώσει αυτό το βάρος, όπως έχουν κάνει κατ’ αντίστοιχο τρόπο οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης με μερική όμως ενίσχυση του κόστους.

Ο Κώστας Καρπέτας, επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα», τόνισε ότι η Πάτρα είναι η πιο ακριβή πόλη σε φοιτητικό εισιτήριο στη χώρα. «Σε άλλες περιοχές, η μηνιαία κάρτα κοστίζει 8 έως 15 ευρώ μετά τις τοπικές επιδοτήσεις, ενώ εδώ με τρίμηνη έκπτωση που παρείχε το Αστικό ΚΤΕΛ το μηνιαίο κόστος ανέρχεται στα 30 ευρώ από 37,5», σημείωσε. Ο ίδιος πρότεινε μείωση του κόστους στο 50%, υπογραμμίζοντας την κοινωνική αναγκαιότητα του μέτρου.

Από την πλευρά της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο Σωτήρης Παρίσης τόνισε ότι η δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών αποτελεί βασική ευθύνη και υποχρέωση του κράτους, κάτι με το οποίο συμφώνησε απόλυτα ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν έχει απλώς οικονομικό χαρακτήρα, αλλά συνιστά μια «βαθιά πολιτική και αυτοδιοικητική πράξη», με στόχο και την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των πανεπιστημίων.

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ξεχωρίζει πανελλαδικά, τόνισε ο κ. Φαρμάκης, εξηγώντας ότι στη Θεσσαλία, η Περιφέρεια επιδοτεί με μόλις 143.000 ευρώ μια μικρή ελάφρυνση για λίγους φοιτητές. Στην Αττική, οι δήμοι παρέχουν δωρεάν δημοτικά λεωφορεία, αλλά το μέτρο είναι τοπικά περιορισμένο. Στην Κρήτη, το προηγούμενο πρόγραμμα έχει λήξει και πλέον υπάρχουν μόνο κοινωνικές παρεμβάσεις. Αντιθέτως, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στην καθολική κάλυψη όλων των φοιτητών της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης διευκρίνισε ότι η διαδικασία της χρηματοδότησης με 1 εκατ. ευρώ θα εξεταστεί αυστηρά για τη νομιμότητά της, καθώς με βάση τον νέο κώδικα, η δυνατότητα επιδότησης ενδέχεται να μην προβλέπεται ρητά. Ωστόσο, η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: η Περιφέρεια θα καλύψει το κόστος για όσο το κράτος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, αξιοποιώντας πόρους από τον ετήσιο κορβανά της μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη συνεργασία όποιου άλλου φορέα επιθυμεί να συνεισφέρει. Μια ειδική ομάδα εργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου θα καταρτίσει τον τελικό σχεδιασμό μέσα σε τρεις μήνες, ώστε η δράση να προκηρυχθεί.

Η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Λένα Αλμπάνη, χαιρέτισε την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το εισιτήριο, αλλά και τις ανάγκες μετακίνησης σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό campus. Επισήμανε, επίσης, ότι η προτεινόμενη παρέμβαση καλύπτει το πλαίσιο νομιμότητας, αφού μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο δεν είχε επιλέξιμη δαπάνη για αυτό το σκοπό.

Η πρόταση Φαρμάκη αποτελεί μια γενναία πολιτική χειρονομία, που αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της Περιφέρειας και το ενδιαφέρον της για τους φοιτητές. Με χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου ευρώ και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, η Δυτική Ελλάδα γίνεται η πρώτη Περιφέρεια που αναλαμβάνει πλήρως την κάλυψη του φοιτητικού εισιτηρίου, μέχρι το κράτος να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. Μια κίνηση που, αν υλοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για όλη τη χώρα.

