Γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή: Προς συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν δείχνει η ανάλυση του CNN

Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να συγκλίνουν προς την αναζήτηση μιας διπλωματικής διεξόδου, καθώς τα περιθώρια για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στενεύουν. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης και οι πολιτικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου καθιστούν πλέον τη συμφωνία πιθανότερη από τη γενικευμένη σύρραξη.

Η στρατηγική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ εστιάζει στην άσκηση μέγιστης πίεσης, με τον πρόσφατο ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών να αποτελεί το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί. Η κίνηση αυτή δεν πλήττει μόνο την ήδη κλυδωνιζόμενη ιρανική οικονομία, αλλά επηρεάζει και την Κίνα, η οποία παραμένει βασικός εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος επείγεται για μια λύση που θα αποκλιμακώσει τις τιμές των καυσίμων και τον πληθωρισμό στο εσωτερικό των ΗΠΑ, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μια συμφωνία που θα ξεπερνά σε ισχύ εκείνη του 2015.

Τα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος. Οι δύο πλευρές εξετάζουν την προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, με τη διαφωνία να εντοπίζεται στη διάρκεια της δέσμευσης (5 έτη προτείνει το Ιράν, 20 επιδιώκουν οι ΗΠΑ). Παράλληλα, αναζητείται φόρμουλα για τη διαχείριση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου, με πιθανά σενάρια τη μεταφορά του στη Ρωσία ή την πώλησή του υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ο ρόλος του Ισραήλ

Η Τεχεράνη εμφανίζεται αποδυναμωμένη μετά από παρατεταμένους βομβαρδισμούς που έπληξαν κρίσιμες υποδομές και την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, η στάση του Ισραήλ και η τύχη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες. Ενώ η Βηρυτός συνομιλεί απευθείας με το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η αδυναμία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ συντηρεί εστίες έντασης. Παρά τα εμπόδια, οι αναλυτές εκτιμούν πως η ανάγκη για πολιτική επιβίωση και των δύο πλευρών θα οδηγήσει τελικά σε έναν συμβιβασμό που θα παρουσιαστεί ως νίκη και από την Ουάσιγκτον και από την Τεχεράνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



