Συμφώνησαν για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

15 Απρ. 2026 17:46
Pelop News

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να συναντηθούν, όμως ακόμη δεν έχει αποφασισθεί το πότε και πού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

To Sky News αναφέρει πάντως ότι ο νέος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί και αυτός στην Ισλαμαμπάντ, την  πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες Τρίτη ανέφερε ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες».

Οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ των πλευρών, την περασμένη εβδομάδα στο Πακιστάν, δεν είχαν καταλήξει πουθενά. Σε απάντηση οι ΗΠΑ, δια του προέδρου Τραμπ, αποφάσισαν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Τραμπ: «Ανοίγω τα στενά του Ορμούζ για όλους»

Πάντως, παρά την άδοξη κατάληξη των συνομιλιών, το Ιράν επιμένει ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών «είναι συνεχιζόμενη» με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών των Ιράν.

Παράλληλα, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, επίσης σήμερα, ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για την επέκταση της εκεχειρίας των 14 ημερών που λήγει την επόμενη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπεία του Πακιστάν έφτασε στην Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ και να σχεδιάσει τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Σχετικά με την πακιστανική αντιπροσωπεία, η Τεχεράνη ανέφερε ότι βρίσκεται στο Ιράν έφτασε σε συνέχεια των συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν «λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με τις θέσεις» του Ιράν και των ΗΠΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
19:02 Στα «φτερά» της Πολεμικής Αεροπορίας το 50ό F-16 Viper
19:00 Το κομματικό κράτος πίσω από το ρουσφέτι
18:55 Με δυο πατρινές η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών στο World Cup
18:51 Στη Βουλή αύριο ο Μητσοτάκης για το Κράτος Δικαίου
18:45 Πανελλαδικές 2026: Η «μάχη» με το άγχος στην τελική ευθεία
18:39 Δήμος Αιγιαλείας: Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο 2026
18:37 Εταιρεία έκανε μήνυση στον Μέσι , δείτε πόσα χρήματα ζητά
18:30 Τουρκία: Προβληματισμός και μυστήριο από την διπλή επίθεση σε σχολεία, τι συμβαίνει;
18:28 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος 0,22% με το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις
18:21 Κοζάνη: Μάχη για 17χρονη μαθήτρια, κρίσιμες ώρες μετά τον τραυματισμό της
18:15 Το ΔΝΤ «βλέπει» μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρέους
18:11 Η παραλία της Καλόγριας γέμισε κόσμο, οι τολμηροί βούτηξαν
18:03 Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου ΦΩΤΟ
18:00 Καταφύγιο αδέσποτων στην Αιγιάλεια: Eνα βήμα πριν τη σύμβαση, απέκτησε ανάδοχο
17:53 Επτά παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο
17:46 Συμφώνησαν για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν
17:44 Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί;»
17:38 Η θεατρική παράσταση «Chakras» επιστρέφει στην «Αγορα»
17:33 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος «κατακτά» το Λονδίνο, για πρώτη φορά στην κορυφαία έκθεση IFE LONDON 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
