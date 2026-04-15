Τραμπ: «Ανοίγω τα στενά του Ορμούζ για όλους»

Εξελίξεις με το θέμα των στενών του Ορμουζ, καθώς πριν από λίγο ο Ντοναλντ Τραμπ ο οποίος είπε: «Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και για όλο τον κόσμο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social, ισχυριζόμενος ότι η Κίνα είναι «πολύ χαρούμενη» που «ανοίγουν μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ».

«Το κάνω και για αυτούς, επίσης και για τον κόσμο», έγραψε.

Τραμπ: Ζήτησα από τον Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν

«Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μη στέλνουν όπλα στο Ιράν».

«Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, γεμάτη αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες».

Είναι καλύτερο από το να πολεμάμε, πρόσθεσε, αλλά προειδοποίησε επίσης με το συνηθισμένο του στιλ: «ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!»

Αυτά είναι τα τελευταία νέα, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι του είπαν ότι δεν θα σταλούν όπλα στο Ιράν και ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο έκανε αναστροφή κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

