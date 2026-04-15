Τραμπ: «Ανοίγω τα στενά του Ορμούζ για όλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social, ισχυριζόμενος ότι η Κίνα είναι «πολύ χαρούμενη» που «ανοίγουν μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ».

15 Απρ. 2026 17:27
Εξελίξεις με το θέμα των στενών του Ορμουζ, καθώς πριν από λίγο ο Ντοναλντ Τραμπ ο οποίος είπε:  «Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και για όλο τον κόσμο».

«Το κάνω και για αυτούς, επίσης και για τον κόσμο», έγραψε.

Τραμπ: Ζήτησα από τον Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν

«Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μη στέλνουν όπλα στο Ιράν».

«Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, γεμάτη αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες».

Είναι καλύτερο από το να πολεμάμε, πρόσθεσε, αλλά προειδοποίησε επίσης με το συνηθισμένο του στιλ: «ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!»

Αυτά είναι τα τελευταία νέα, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι του είπαν ότι δεν θα σταλούν όπλα στο Ιράν και ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο έκανε αναστροφή κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
19:02 Στα «φτερά» της Πολεμικής Αεροπορίας το 50ό F-16 Viper
19:00 Το κομματικό κράτος πίσω από το ρουσφέτι
18:55 Με δυο πατρινές η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών στο World Cup
18:51 Στη Βουλή αύριο ο Μητσοτάκης για το Κράτος Δικαίου
18:45 Πανελλαδικές 2026: Η «μάχη» με το άγχος στην τελική ευθεία
18:39 Δήμος Αιγιαλείας: Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο 2026
18:37 Εταιρεία έκανε μήνυση στον Μέσι , δείτε πόσα χρήματα ζητά
18:30 Τουρκία: Προβληματισμός και μυστήριο από την διπλή επίθεση σε σχολεία, τι συμβαίνει;
18:28 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος 0,22% με το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις
18:21 Κοζάνη: Μάχη για 17χρονη μαθήτρια, κρίσιμες ώρες μετά τον τραυματισμό της
18:15 Το ΔΝΤ «βλέπει» μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρέους
18:11 Η παραλία της Καλόγριας γέμισε κόσμο, οι τολμηροί βούτηξαν
18:03 Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου ΦΩΤΟ
18:00 Καταφύγιο αδέσποτων στην Αιγιάλεια: Eνα βήμα πριν τη σύμβαση, απέκτησε ανάδοχο
17:53 Επτά παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο
17:46 Συμφώνησαν για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν
17:44 Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί;»
17:38 Η θεατρική παράσταση «Chakras» επιστρέφει στην «Αγορα»
17:33 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος «κατακτά» το Λονδίνο, για πρώτη φορά στην κορυφαία έκθεση IFE LONDON 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
