Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τα όσα σημειώθηκαν την Πέμπτη έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιμένοντας ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα βίας ή εκφοβισμού.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΕΡΤnews, υποστήριξε πως δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης των εγκαινίων του έργου, παρά τις αντιδράσεις διαδηλωτών. Όπως σημείωσε, το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι απολύτως κατοχυρωμένο, ωστόσο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πίεση προς τη δημόσια διοίκηση ώστε να αλλάζει τον προγραμματισμό της.

Αναφερόμενος στους διαδηλωτές, υποστήριξε ότι πρόκειται για συνδικαλιστές που πρόσκεινται σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και επανέλαβε ότι το ζήτημα για το οποίο διαμαρτύρονταν —οι θέσεις ειδικευόμενων γιατρών— έχει ήδη διευθετηθεί, ενώ έχει κατατεθεί και σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η στάση της αστυνομίας

Ο υπουργός χαρακτήρισε επαγγελματική τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο, επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν υπήρξε καμία αντίδραση σε προκλήσεις. Υποστήριξε ότι η χρήση βίας από την πλευρά της αστυνομίας ήρθε μόνο όταν εκδηλώθηκαν επιθετικές ενέργειες από διαδηλωτές, σημειώνοντας πως δεν είναι δυνατόν η αστυνομία να παραμένει παθητική όταν δέχεται επίθεση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η παρουσία της αστυνομίας αποτελεί θεσμική λειτουργία του κράτους και δεν μπορεί να θεωρείται προκλητική από μόνη της.

Για την υποστελέχωση των νοσοκομείων

Απαντώντας στις επικρίσεις περί ελλείψεων προσωπικού, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Γενικό Κρατικό Νίκαιας παρουσιάζει σημαντική ενίσχυση τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου αυξήθηκε αισθητά από το 2019 έως το 2025, ενώ το προσωπικό ενισχύθηκε συνολικά κατά περίπου 400 άτομα, μεταξύ γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού.

Κατά τον ίδιο, τα δεδομένα αυτά δεν δικαιολογούν την εικόνα έντονης υποστελέχωσης που παρουσιάζεται δημόσια.

Για τις εντάσεις και την προβολή των επισκέψεων

Ο υπουργός σημείωσε ότι επισκέπτεται τακτικά νοσοκομεία χωρίς να προκαλούνται αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι οι περιπτώσεις έντασης προβάλλονται περισσότερο από τα μέσα ενημέρωσης. Όπως ανέφερε, επισκέψεις που εξελίσσονται ομαλά συχνά περνούν απαρατήρητες, ενώ περιστατικά έντασης αποκτούν μεγάλη δημοσιότητα.

Κατέληξε λέγοντας πως οι αντιδράσεις δεν είναι γενικευμένες στο σύστημα υγείας, αλλά εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας.

