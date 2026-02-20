Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο

Σαφείς τοποθετήσεις για τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπερασπιζόμενος τη στάση της κυβέρνησης και της αστυνομίας, ενώ απάντησε και στις κατηγορίες για υποστελέχωση του νοσοκομείου.

Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο
20 Φεβ. 2026 14:16
Pelop News

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τα όσα σημειώθηκαν την Πέμπτη έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιμένοντας ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα βίας ή εκφοβισμού.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΕΡΤnews, υποστήριξε πως δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης των εγκαινίων του έργου, παρά τις αντιδράσεις διαδηλωτών. Όπως σημείωσε, το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι απολύτως κατοχυρωμένο, ωστόσο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πίεση προς τη δημόσια διοίκηση ώστε να αλλάζει τον προγραμματισμό της.

Αναφερόμενος στους διαδηλωτές, υποστήριξε ότι πρόκειται για συνδικαλιστές που πρόσκεινται σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και επανέλαβε ότι το ζήτημα για το οποίο διαμαρτύρονταν —οι θέσεις ειδικευόμενων γιατρών— έχει ήδη διευθετηθεί, ενώ έχει κατατεθεί και σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η στάση της αστυνομίας

Ο υπουργός χαρακτήρισε επαγγελματική τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο, επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν υπήρξε καμία αντίδραση σε προκλήσεις. Υποστήριξε ότι η χρήση βίας από την πλευρά της αστυνομίας ήρθε μόνο όταν εκδηλώθηκαν επιθετικές ενέργειες από διαδηλωτές, σημειώνοντας πως δεν είναι δυνατόν η αστυνομία να παραμένει παθητική όταν δέχεται επίθεση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η παρουσία της αστυνομίας αποτελεί θεσμική λειτουργία του κράτους και δεν μπορεί να θεωρείται προκλητική από μόνη της.

Για την υποστελέχωση των νοσοκομείων

Απαντώντας στις επικρίσεις περί ελλείψεων προσωπικού, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Γενικό Κρατικό Νίκαιας παρουσιάζει σημαντική ενίσχυση τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου αυξήθηκε αισθητά από το 2019 έως το 2025, ενώ το προσωπικό ενισχύθηκε συνολικά κατά περίπου 400 άτομα, μεταξύ γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού.

Κατά τον ίδιο, τα δεδομένα αυτά δεν δικαιολογούν την εικόνα έντονης υποστελέχωσης που παρουσιάζεται δημόσια.

Για τις εντάσεις και την προβολή των επισκέψεων

Ο υπουργός σημείωσε ότι επισκέπτεται τακτικά νοσοκομεία χωρίς να προκαλούνται αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι οι περιπτώσεις έντασης προβάλλονται περισσότερο από τα μέσα ενημέρωσης. Όπως ανέφερε, επισκέψεις που εξελίσσονται ομαλά συχνά περνούν απαρατήρητες, ενώ περιστατικά έντασης αποκτούν μεγάλη δημοσιότητα.

Κατέληξε λέγοντας πως οι αντιδράσεις δεν είναι γενικευμένες στο σύστημα υγείας, αλλά εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US
15:16 Patras IQ 2026: Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 27 Φεβρουαρίου
15:08 Σε εξέλιξη η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»
15:03 Αυθεντικές οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή: Προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ
15:00 Μεγάλες απώλειες για την εστίαση της Αχαΐας: Βυθίστηκε ο τζίρος στο τέλος της χρονιάς
14:54 Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων
14:51 Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:49 Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η συνεισφορά της Ελλάδας στη Συμμαχία
14:42 Ισχυροί άνεμοι έριξαν σταυρό από λάβαρο στη Μητρόπολη – Αναστάτωση έξω από την εξόδιο ακολουθία της Αρβελέρ
14:33 Καθαρά Δευτέρα: Τι πρέπει να προσέξετε για ασφαλές πέταγμα χαρταετού
14:30 Ενέργεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης – Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό
14:24 Το τελευταίο «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Μια γέφυρα από τον Βύρωνα στο κέντρο του κόσμου»
14:16 Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο
14:15 Πατρινό Καρναβάλι: Ενισχύσεις δρομολογίων από τη Hellenic Train για το τριήμερο
14:09 Δήλωσε συμμετοχή τώρα: Η Πελοπόννησος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας με την διοργάνωση για 4η συνεχόμενη χρονιά του  L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda
14:06 Στο Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Επαφές Δένδια με αιχμή την άμυνα και τη στρατηγική συνεργασία
14:00 Έρευνα: Η Ελλάδα δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους ταξιδιώτες
14:00 Οξείες αντιδράσεις στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: «Να αναλάβουν τις ευθύνες τους»
13:58 Επίθεση σε 19χρονο στο Ηράκλειο: Συλλήψεις νεαρών – Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων
13:50 Κακοκαιρία με «σπασμένη» γραμμή καταιγίδων: Σε εξέλιξη οργανωμένο κύμα αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ