Γεωργιάδης για την επίθεση σε Βορίδη: «Οι τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς δεν σέβονται τίποτα»

Την αντίδραση πολιτικών προσώπων, μεταξύ αυτών και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Μάκης Βορίδης, ενώ δειπνούσε με την οικογένεια και φίλους σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επίθεση με αυγά στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο, τι λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-BINTEO

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι «γνωστοί/άγνωστοι τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς» δεν σέβονται ούτε την παρουσία οικογενειών ούτε καμία κοινωνική συναναστροφή. Ο υπουργός επεσήμανε πως ο Μάκης Βορίδης δεν πτοείται από τέτοιες ενέργειες, ενώ χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως ένδειξη του ήθους των δραστών, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη υποστήριξή του.

Το επεισόδιο στο Ηράκλειο, στο οποίο ομάδα περίπου 25 ατόμων πέταξε αυγά και φώναζε συνθήματα, προκάλεσε αναστάτωση στους θαμώνες του εστιατορίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο πρώην υπουργός και η παρέα του φυγαδεύτηκαν με ασφάλεια από τις αστυνομικές δυνάμεις.

