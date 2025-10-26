Επίθεση με αυγά στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο, τι λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-BINTEO

Στόχος επίθεσης έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του και φιλική παρέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Πειραιά, κοντά στο λιμάνι του Ηρακλείου. Oμάδα περίπου 25 ατόμων, φορώντας κουκούλες και κράνη, συγκεντρώθηκε έξω από το κατάστημα, φώναζε συνθήματα, πέταξε αυγά και προκάλεσε φθορές σε τραπέζια και καρέκλες, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στους θαμώνες.

Ο κ. Βορίδης και τα υπόλοιπα άτομα της παρέας του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο κατάστημα, όπου παρέμειναν για λόγους ασφαλείας έως ότου φτάσουν αστυνομικές δυνάμεις. Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε το σημείο και συνόδευσε τον πρώην υπουργό μέχρι την οδό 25ης Αυγούστου, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Ο Μάκης Βορίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρθηκε στο περιστατικό, τονίζοντας ότι «δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους». Όπως σημείωσε, οι δράστες «δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου – ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί – ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο».

Ο πρώην υπουργός καταδίκασε το περιστατικό, προσθέτοντας πως «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

