Γεωργιάδης κατά ΜΜΕ: Παραποίησαν τις δηλώσεις μου για τον Ρούτσι

Με νέα ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε για τις δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, διευκρινίζοντας ότι δεν προέβη σε προσωπική επίθεση, αλλά κατήγγειλε τον τρόπο που ορισμένα μέσα ενημέρωσης χειρίστηκαν επικοινωνιακά το ζήτημα.

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε συγκεκριμένα ΜΜΕ για παραπλανητική παρουσίαση των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι επιχείρησαν να χειραγωγήσουν το κοινό, παρουσιάζοντας τον κ. Ρούτσι ως ασθενή» προκειμένου να προκαλέσουν συναισθηματική αντίδραση.

«Επίθεση» Αδωνη Γεωργιάδη κατά της Ζωής Κωνσταντόπουλου

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Έχω κουραστεί να ακούω συνεχώς ψέματα για μένα», έγραψε ο υπουργός, απαντώντας σε σχόλια του δημοσιογράφου κ. Ιωάννου στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρει: «Είπα ότι όταν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας δεν μεταφέρεται σε ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο. Ο κ. Ρούτσι διευκρίνισε ότι δεν πήγε στο ξενοδοχείο λόγω αδιαθεσίας, αλλά εξαιτίας της πορείας. Δεν έχω κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσω».

Στη συνέχεια προσθέτει ότι η κριτική του στρεφόταν αποκλειστικά στα μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστηρίζει, παρουσίασαν ψευδώς την εικόνα πως ο κ. Ρούτσι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας: «Κάποιοι πήγαν να παραστήσουν την κοινή γνώμη και να δείξουν έναν ασθενή Ρούτσι για να προκαλέσουν συγκίνηση. Παίζονται παιχνίδια και πρέπει να αντισταθούμε στη χειραγώγηση».

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει στο θέμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στην εκπομπή των Δ. Οικονόμου και Ακ. Παυλόπουλου.

Επειδή έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς ψέματα για μένα, άκουσα τον κ. Ιωάννου στην τηλεόραση του @skaigr ότι προσέβαλα

τον κ. Ρούτσι διότι είπα ότι όταν είσαι σε κρίση με την υγεία σου δεν μεταφέρεσαι σε ξενοδοχείο αλλά σε Νοσοκομείο…μετά την φράση μου αυτή ο κ. Ρούτσι είπε ότι… pic.twitter.com/s0wQAnuWOq — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 6, 2025

