Γεωργιάδης στη δίκη Novartis: «Η εταιρεία ζημιώθηκε στη θητεία μου – Οι μάρτυρες είχαν δόλο»

Με υψηλούς τόνους και εκτενή αναφορά στα οικονομικά στοιχεία της θητείας του κατέθεσε στη δίκη των δύο προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν υπήρξε εύνοια προς τη φαρμακευτική εταιρεία, αλλά αντιθέτως η μοναδική χρονιά κατά την οποία η Novartis κατέγραψε ζημία στην Ελλάδα ήταν το 2014, επί δικής του υπουργικής θητείας.

Ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε δόλο στους κατηγορούμενους Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, οι οποίοι είχαν καταθέσει ως προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 2013-2014 ανέλαβα μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να συγκρατήσω τη φαρμακευτική δαπάνη. Η θητεία μου συνδέθηκε με τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών. Όταν ξεκίνησαν οι φήμες για τη Novartis, έλεγα ότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει εμένα. Η μείωση όμως είχε ξεκινήσει ήδη από προηγούμενους υπουργούς».

«Κατέθεσαν στις ΗΠΑ αλλιώς – Εδώ μίλησαν για πολιτικούς»

Κρίσιμο σημείο της κατάθεσης αποτέλεσε η αναφορά του υπουργού στις καταθέσεις των μαρτύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι δύο μάρτυρες είχαν ήδη καταθέσει στις ΗΠΑ ως άτομα με οικονομικό όφελος, κάτι που καθιστούσε –όπως είπε– παράνομη τη χορήγηση καθεστώτος προστασίας στην Ελλάδα.

«Στις ΗΠΑ δεν είπαν τίποτα για δωροδοκία πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα. Εκεί μίλησαν για γιατρούς. Όταν ήρθαν εδώ, θυμήθηκαν πολιτικούς και “βαλίτσες”. Αυτό δείχνει δόλο», τόνισε.

Στήριξε ακόμη ότι έχει αποδειχθεί πως η κα Μαραγγέλη έλαβε 24 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ, ενώ στο ελληνικό δικαστήριο είχε εμφανιστεί –όπως είπε– ως οικονομικά αδύναμη.

Σύγκρουση με την τότε εισαγγελική έρευνα

Ο υπουργός επιτέθηκε ευθέως και στη διαχείριση της υπόθεσης από την πρώην εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη, χαρακτηρίζοντας «παράνομη» τη χορήγηση καθεστώτος δημοσίου συμφέροντος στους συγκεκριμένους μάρτυρες.

«Αν είχαν κατατεθεί τα στοιχεία πληρωμών του ΕΟΠΥΥ, θα φαινόταν ξεκάθαρα ότι η Novartis όχι μόνο δεν ευνοήθηκε αλλά αδικήθηκε», σημείωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου.

Για τη σχέση του με τον Κωνσταντίνο Φρουζή

Αναφερόμενος στον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, δήλωσε: «Δεν ήταν φίλος μου. Ήταν θεσμικός συνομιλητής. Ήταν πρόεδρος του ΣΦΕΕ. Οι επαφές αφορούσαν τις οφειλές του κράτους προς τις φαρμακευτικές λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων».

Για το Harvard Project και τις κατηγορίες “ξεπλύματος”

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «τεράστια βλακεία» τις αιχμές που είχαν διατυπωθεί για το λεγόμενο Harvard Project, σημειώνοντας ότι επρόκειτο απλώς για χαιρετισμό σε πανεπιστημιακή εκδήλωση.

Όσον αφορά τις αναφορές σε «ξέπλυμα» μέσω των εκδόσεών του, τόνισε: «Κληρονόμησα τις εκδόσεις από τους γονείς μου. Άνοιξαν όλους τους λογαριασμούς της οικογένειάς μου, έψαξαν τα πάντα και δεν βρήκαν τίποτα. Γι’ αυτό και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε».

Αντιπαράθεση με την υπεράσπιση

Σε ερώτηση της υπεράσπισης για το πώς γνωρίζει τι ακριβώς κατέθεσαν οι μάρτυρες στις ΗΠΑ, ο υπουργός απάντησε ότι υπέβαλε σχετικό αίτημα μέσω επιστολής στο FBI, χωρίς όμως να έχει επίσημα αντίγραφα των καταθέσεων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης πρότειναν ακόμη και την κλήτευση της Αμερικανίδας πρέσβη ως μάρτυρα, πρόταση που προκάλεσε αντιδράσεις, με την άλλη πλευρά να επισημαίνει ότι τα σχετικά έγγραφα περιλαμβάνονται ήδη στα αναγνωστέα της δίκης.

Η δίκη συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς η κατάθεση του υπουργού δημιούργησε νέα δεδομένα στη μακρόχρονη δικαστική εκκρεμότητα της υπόθεσης Novartis.

