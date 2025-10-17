Γεωργιόπουλος: «Θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στη πρεμιέρα»

17 Οκτ. 2025 19:14
Pelop News

Το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής βόλεϊ ξεκινά, με την Ολυμπιάδα να υποδέχεται το Σάββατο στις 6 το απόγευμα τη Γλυφάδα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άκης Δαρείος και οι αθλητές του έχουν δουλέψει σκληρά όλη την περίοδο της προετοιμασίας, προκειμένου η ομάδα να είναι έτοιμη να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Ο ακραίος της ομάδας μας, Βάιος Γεωργιόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και έτοιμοι για ένα δύσκολο και σκληρό παιχνίδι. Η Γλυφάδα είναι μια έμπειρη ομάδα καθώς έχει αρκετά χρόνια στην Α2, ωστόσο είναι πρεμιέρα και πάντα υπάρχουν εκπλήξεις θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι από την αρχή του παιχνιδιού για να ξεκινήσουμε με νίκη την χρόνια».
