Γεραπετρίτης: Παραμένουν ακανθώδη τα ζητήματα με Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, έκανε απολογισμό της χθεσινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη συνάντηση μέρος της στρατηγικής της ελληνικής διπλωματίας για διατήρηση ανοιχτών διαύλων, κανόνων και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία – πρακτική που καθιερώθηκε πριν από τρία χρόνια με στόχο μια γνήσια και λειτουργική σχέση καλής γειτονίας.

Διαβάστε επίσης: Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Το θετικό κλίμα και το casus beli

Διαχώρισε τα επίπεδα της σχέσης: Στο πεδίο της «ήπιας πολιτικής» (Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Θετική Ατζέντα), τα αποτελέσματα είναι σημαντικά και έχουν μετατρέψει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε σχέση καλής γειτονίας. Στο επίπεδο της «υψηλής πολιτικής», παραμένουν τα μεγάλα και ακανθώδη ζητήματα, τα οποία –όπως είπε– δεν εξαφανίζονται «ως δια μαγείας». Ωστόσο, υπάρχει ειλικρινής προσπάθεια να τίθενται αυτά τα ζητήματα.

«Μερικές φορές το να συζητάς διαφωνώντας και να συζητάς σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι και αυτό μια κατάκτηση», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι για την ελληνική πλευρά είναι εξαιρετικά σημαντικό να τίθενται τα ζητήματα χωρίς να προκαλούνται κρίσεις. «Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία. Η γεωγραφία είναι δεδομένη, θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» στο επόμενο διάστημα, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις, υπό τις παρούσες σύνθετες και ρευστές γεωπολιτικές συνθήκες. Επισήμανε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει σχέση που αποσυμπιέζει εντάσεις και ότι οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να διατηρηθούν και να επεκταθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας σε περισσότερα επίπεδα.

Αναφέρθηκε στη διυπουργική αποστολή που συνόδευσε τον πρωθυπουργό και συζήτησε με Τούρκους ομολόγους θέματα εμπορίου, μετανάστευσης, πολιτικής προστασίας και πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας λειτούργησε ως «αντίσωμα» σε προηγούμενες αφορμές εντάσεων, επιτρέποντας άμεση αποκλιμάκωση.

Ως προς τις δηλώσεις Ερντογάν ότι «κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο», ο υπουργός υπενθύμισε ότι η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, η οποία μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. «Για να φτάσουμε εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο καθορισμός του εύρους της συζήτησης. Οτιδήποτε πέρα και έξω από αυτό άπτεται θεμάτων κυριαρχίας και είναι εκτός διαλόγου», τόνισε.

Χαρακτήρισε σημαντική τη δήλωση Ερντογάν ότι η επίλυση πρέπει να γίνεται βάσει Διεθνούς Δικαίου – κοινή παραδοχή από τη Διακήρυξη των Αθηνών (Δεκέμβριος 2023) – και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελούν τη βάση. Επανέφερε τη δήλωση Μητσοτάκη ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη σταθερής επικοινωνίας, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς. Χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διαχείριση προηγούμενων εντάσεων, με τις παραβιάσεις στο Αιγαίο να έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



