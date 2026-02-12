Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Το θετικό κλίμα και το casus beli

Θετικό αποτιμάται το κλίμα της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χθες Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τη σημασία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Οι πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέπεμψαν σαφές μήνυμα σταθερότητας και συνεργασίας, σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών κρίσεων. Στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι Ελλάδα και Τουρκία επιθυμούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες σταθερότητας και επίλυσης προβλημάτων στην περιοχή, διατηρώντας ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και αποφεύγοντας εντάσεις.

Μητσοτάκης σε Ερντογάν για το casus belli: «Ώρα να αρθούν οι απειλές» – Συμφωνίες, συνεργασία και σαφείς διαφωνίες

Κατά τις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το ζήτημα της άρσης του casus belli – της απειλής πολέμου που ψηφίστηκε από την τουρκική Βουλή το 1995 – τονίζοντας: «Είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;». Η αναφορά αυτή συνδέεται άμεσα με την ελληνική θέση ότι η άρση κάθε απειλής αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση της συμμετοχής της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, όπως το SAFE (Strategic Armaments and Equipment Framework for Europe), που αφορά κοινές αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Μετά την κατ’ ιδίαν συζήτηση που διήρκεσε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, ακολούθησε η ολομέλεια του Συμβουλίου, η τελετή υπογραφής συμφωνιών και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Στη συνέχεια, ο Ερντογάν παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Μητσοτάκη, στο οποίο παρέστη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση ήταν ειλικρινής και κάλυψε όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και στη βελτίωση του κλίματος συνεργασίας, χωρίς να υπάρξει πρόοδος σε δομικές διαφορές. Ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι τα ζητήματα είναι «ακανθώδη αλλά όχι άλυτα», επαναλαμβάνοντας τη σταθερή ελληνική θέση ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Έμμεσα κάλεσε για άρση κάθε απειλής, συμπεριλαμβανομένου του casus belli.

Στα διμερή θέματα, τέθηκε ο στόχος αύξησης του εμπορίου στα 10 δισ. ευρώ, η συνέχιση συνεργασίας για εκσυγχρονισμό διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, καθώς και η διερεύνηση ευκαιριών στον τομέα της ενέργειας, ιδίως ηλεκτρικής και ανανεώσιμων πηγών. Συζητήθηκαν επίσης διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή (με αναφορά στη Γάζα και λύση δύο κρατών), και η μετανάστευση, με τον Μητσοτάκη να αναφέρει το πρόσφατο ναυάγιο στη Χίο.

Για τις μειονότητες, ο Ερντογάν ζήτησε πλήρη απόλαυση θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ελευθεριών για την «τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης». Ο Μητσοτάκης απάντησε ότι το καθεστώς ρυθμίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης ως θρησκευτική μειονότητα, τονίζοντας την αρμονική συμβίωση Ελλήνων μουσουλμάνων στη Θράκη και την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, προτείνοντας να γίνουν γέφυρες φιλίας. Για το Κυπριακό, ο Μητσοτάκης χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες του ΓΓ του ΟΗΕ, ενώ ο Ερντογάν δεν το ανέφερε.

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η Κοινή Δήλωση και οι έξι συμφωνίες που υπέγραψαν για ενίσχυση εμπορίου, τουρισμού και συνεργασία

Υπεγράφησαν επτά κείμενα, μεταξύ των οποίων:

Κοινή Δήλωση Ελλάδας – Τουρκίας

Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον Πολιτισμό

Κοινή Δήλωση για συνεργασία ΥΠΕΞ στο πλαίσιο Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

Κοινή Δήλωση Enterprise Greece – Invest in Turkiye

Κοινή Δήλωση για πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας σε έρευνα και τεχνολογία

Συμφωνία για συνεργασία σε σεισμική ετοιμότητα

Συμφωνία για ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σμύρνης (και άλλα σχετικά με επενδύσεις, τεχνολογία κ.ά.)

Ο Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και τόνισε ότι η Σύνοδος επιβεβαιώνει την αξία του διαλόγου και της θετικής ατζέντας, με νέες πρωτοβουλίες που διευρύνουν τη συνεργασία.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν θετικό πρόσημο στη συνάντηση, ενώ και οι δύο πλευρές εξέφρασαν βούληση για αποφυγή εντάσεων σε εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας.

