Τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ΦΩΤΟ

Το καλό κλίμα που επικράτησε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αποτυπώθηκε από τα πρώτα λεπτά της άφιξής του. Κατά την πορεία από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της τουρκικής πρωτεύουσας, η ελληνική αποστολή αντίκρισε μεγάλη οθόνη με το μήνυμα «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία αξιότιμε πρωθυπουργέ» στα ελληνικά και τα τουρκικά, συνοδευόμενο από φωτογραφίες των δύο ηγετών και τις σημαίες των δύο χωρών.

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η Κοινή Δήλωση και οι έξι συμφωνίες που υπέγραψαν για ενίσχυση εμπορίου, τουρισμού και συνεργασία

Στο Λευκό Παλάτι της τουρκικής προεδρίας, η υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα φιλική και ευγενική. Οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών διεξήχθησαν σε φιλικούς τόνους. Μετά το πέρας των επίσημων συνομιλιών, ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε στον Έλληνα πρωθυπουργό φωτογραφικό άλμπουμ με στιγμές από προηγούμενες συναντήσεις τους.

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Μητσοτάκης, Ερντογάν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σχημάτισαν μικρή ομάδα συζήτησης. Ο πρωθυπουργός έδειξε στον Πατριάρχη το δικό του κομπολόι από κόκκινο κεχριμπάρι, ενώ ο κ. Βαρθολομαίος ανταπέδωσε δείχνοντας το δικό του με χρυσές χάντρες. Ο Ταγίπ Ερντογάν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο, το οποίο αποτελεί δημοφιλές αξεσουάρ και στην Τουρκία. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ο οποίος συνόδευε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και φορούσε κοστούμι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στην Τουρκία για τους ιερωμένους εκτός χώρων λατρείας (εξαίρεση ο Πατριάρχης).

Το εξαιρετικό κλίμα συνεχίστηκε στο επίσημο δείπνο, που διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα. Η τουρκική προεδρία είχε φροντίσει να υπάρχει ζωντανή ορχήστρα που ερμήνευσε γνωστά ελληνικά και τουρκικά τραγούδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθισμένοι στην ίδια στρογγυλή τράπεζα, προτίμησαν πιο χαλαρή και κοινωνική κουβέντα. Συζήτησαν για τις οικογένειές τους, τα ταξίδια τους και τις ομοιότητες της ελληνικής και της τουρκικής κουζίνας, με ιδιαίτερη αναφορά στις πίτες.

