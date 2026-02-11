Μητσοτάκης σε Ερντογάν για το casus belli: «Ώρα να αρθούν οι απειλές» – Συμφωνίες, συνεργασία και σαφείς διαφωνίες

Ολοκληρώθηκαν στις 18:07 οι κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, με τους δύο ηγέτες να υπογραμμίζουν τη σημασία του διαλόγου, χωρίς να κρύβουν τις υπαρκτές διαφωνίες.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει συνολικός απολογισμός των διμερών σχέσεων, με τρεις πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

«Όταν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε σε κρίσεις και εντάσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να παραπεμφθεί στη Χάγη, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, υπογράμμισε την πάγια ελληνική θέση για τις μειονότητες, στη βάση της Συνθήκης της Λωζάννης.

«Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Πρέπει να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαων μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τη βελτίωση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, με τις ροές στο ανατολικό Αιγαίο να έχουν μειωθεί κατά 60%, ενώ έθεσε ως στόχο τα 10 δισ. ευρώ στο διμερές εμπόριο. Χαρακτήρισε επιτυχία το πρόγραμμα βίζας για Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται ελληνικά νησιά.

Σε διεθνές επίπεδο, εξέφρασε την προσδοκία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση δύο κρατών για το Παλαιστινιακό και ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν στηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Κλείνοντας, απηύθυνε πρόσκληση στον Τούρκο πρόεδρο για το επόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Ελλάδα, σημειώνοντας: «Η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης και προόδου».

Ερντογάν: «Τα ζητήματα δεν είναι άλυτα»

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για συνέχιση του διαλόγου και ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων. Υποστήριξε ότι τα ζητήματα Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ενώ αναφέρθηκε στις ελευθερίες των μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τουρκία απορρίπτει τις αποφάσεις του Ισραήλ για επέκταση δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη και ανέφερε πως συζητήθηκε η κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Οι κοινές δηλώσεις επιβεβαίωσαν την πρόθεση διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν

Νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών:

Κοινή Δήλωση Ελλάδας – Τουρκίας Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον Πολιτισμό Κοινή Δήλωση συνεργασίας των ΥΠΕΞ στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ Κοινή Δήλωση συνεργασίας μεταξύ «Enterprise Greece» και «Invest in Turkiye» Κοινή Δήλωση για διμερή συνεργασία σε έρευνα και τεχνολογία Κοινή Δήλωση για ενίσχυση συνεργασίας στην ετοιμότητα έναντι σεισμών Κοινή Δήλωση για ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σμύρνης

