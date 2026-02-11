Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν

Με τις εθνικές θέσεις σαφώς διατυπωμένες και στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται στην Άγκυρα με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συγκυρία αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει έναν ρεαλιστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με έμφαση στην πρόοδο πρακτικών συνεργασιών και στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η άφιξη του πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 14:00, με την επίσημη υποδοχή να ακολουθεί στο προεδρικό μέγαρο. Στις 15:15 προβλέπεται η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ στη συνέχεια θα συνεδριάσει το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Μετά το πέρας των επαφών αναμένονται κοινές δηλώσεις και επίσημο δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Μηνύματα από Ερντογάν πριν το τετ α τετ με Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»

Το βάρος της επίσκεψης αποτυπώνεται και στη σύνθεση της ελληνικής αποστολής, καθώς τον πρωθυπουργό συνοδεύουν δέκα υπουργοί. Στο περιθώριο των επαφών προγραμματίζεται η υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεων συνεργασίας σε τομείς όπως η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η τεχνολογία και η έρευνα, η οικονομική συνεργασία, η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου αλλά και ζητήματα πολιτισμού και τουρισμού.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας, τονίζοντας ότι η Τουρκία επιδιώκει ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη τόσο για την ίδια όσο και για τις γειτονικές χώρες. Υπογράμμισε επίσης ότι οι διπλωματικές επαφές, δημόσιες και μη, έχουν ως βασικό στόχο τη συμβολή στην περιφερειακή ειρήνη και την ενίσχυση της επικοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, η αιφνιδιαστική αντικατάσταση των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στην Τουρκία, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο ενδιαφέροντος στη συγκυρία της συνάντησης.

Στον τουρκικό Τύπο η συνάντηση αντιμετωπίζεται ως σημαντική εξέλιξη για τη διατήρηση της αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες για άμεσες λύσεις στα ανοιχτά ζητήματα. Η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι το βασικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει είναι η επιβεβαίωση των «ήρεμων νερών» και η συνέχιση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

