Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν

Με βασικό ζητούμενο τη διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και την πρόοδο σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, πραγματοποιείται στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Η Αθήνα προσέρχεται με σταθερές θέσεις, ενώ από την τουρκική πλευρά εκπέμπονται μηνύματα υπέρ του διαλόγου.

Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
11 Φεβ. 2026 14:32
Pelop News

Με τις εθνικές θέσεις σαφώς διατυπωμένες και στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται στην Άγκυρα με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συγκυρία αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει έναν ρεαλιστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με έμφαση στην πρόοδο πρακτικών συνεργασιών και στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η άφιξη του πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 14:00, με την επίσημη υποδοχή να ακολουθεί στο προεδρικό μέγαρο. Στις 15:15 προβλέπεται η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ στη συνέχεια θα συνεδριάσει το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Μετά το πέρας των επαφών αναμένονται κοινές δηλώσεις και επίσημο δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Μηνύματα από Ερντογάν πριν το τετ α τετ με Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»

Το βάρος της επίσκεψης αποτυπώνεται και στη σύνθεση της ελληνικής αποστολής, καθώς τον πρωθυπουργό συνοδεύουν δέκα υπουργοί. Στο περιθώριο των επαφών προγραμματίζεται η υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεων συνεργασίας σε τομείς όπως η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η τεχνολογία και η έρευνα, η οικονομική συνεργασία, η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου αλλά και ζητήματα πολιτισμού και τουρισμού.

Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας, τονίζοντας ότι η Τουρκία επιδιώκει ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη τόσο για την ίδια όσο και για τις γειτονικές χώρες. Υπογράμμισε επίσης ότι οι διπλωματικές επαφές, δημόσιες και μη, έχουν ως βασικό στόχο τη συμβολή στην περιφερειακή ειρήνη και την ενίσχυση της επικοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, η αιφνιδιαστική αντικατάσταση των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στην Τουρκία, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο ενδιαφέροντος στη συγκυρία της συνάντησης.

Στον τουρκικό Τύπο η συνάντηση αντιμετωπίζεται ως σημαντική εξέλιξη για τη διατήρηση της αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες για άμεσες λύσεις στα ανοιχτά ζητήματα. Η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι το βασικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει είναι η επιβεβαίωση των «ήρεμων νερών» και η συνέχιση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ