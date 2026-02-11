Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η Κοινή Δήλωση και οι έξι συμφωνίες που υπέγραψαν για ενίσχυση εμπορίου, τουρισμού και συνεργασία

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, με τη συμμετοχή υπουργών από διάφορα χαρτοφυλάκια και των δύο πλευρών, υιοθετήθηκε Κοινή Δήλωση που καταγράφει την κοινή βούληση για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, βασισμένη στη Διακήρυξη των Αθηνών για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία του Δεκεμβρίου 2023.

Μητσοτάκης σε Ερντογάν για το casus belli: «Ώρα να αρθούν οι απειλές» – Συμφωνίες, συνεργασία και σαφείς διαφωνίες

Στη δήλωση επισημαίνεται η αποφασιστικότητα των δύο χωρών να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις, αμοιβαίο σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη, με πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν τους διαύλους επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση εντάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική συνεργασία: οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τους εμπορικούς δεσμούς με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το τέλος της δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενεργοποιηθούν περαιτέρω οι επιχειρηματικές κοινότητες, το Κοινό Επιχειρηματικό Συμβούλιο και άλλοι σχετικοί φορείς.

Χαιρετίστηκε η παράταση του συστήματος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής για Τούρκους πολίτες σε 12 ελληνικά νησιά του Αιγαίου, με σκοπό την τόνωση του τουρισμού.

Στον τομέα της μετανάστευσης, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της διμερούς και τριμερούς (με Βουλγαρία) συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη κοινής δράσης κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν πρόθεση να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στον εκσυγχρονισμό διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών. Εξετάστηκε ειδικά η πρόοδος για τη δεύτερη γέφυρα Κήποι–Υψάλα.

Σημαντική αναφορά έγινε στην επανενεργοποίηση της Μικτής Επιτροπής για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Έβρου και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας σε επιστήμη, τεχνολογία, έρευνα, καινοτομία και αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τέλος, οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για εποικοδομητική συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα τον Ιούλιο 2026, αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ και συμφώνησαν να υποστηρίζουν αμοιβαία υποψηφιότητες σε διεθνείς οργανισμούς.

Οι δύο ηγέτες είχαν επίσης εκτενή συζήτηση για διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, ενώ συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική στον Πολιτικό Διάλογο, τη Θετική Ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Οι επτά συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπεγράφησαν συνολικά επτά κείμενα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε πολλαπλούς τομείς.

Οι συμφωνίες, που υπογράφηκαν μετά τις διμερείς συνομιλίες και τις εργασίες του Συμβουλίου, καλύπτουν πεδία όπως ο πολιτισμός, οι επενδύσεις, η έρευνα και η τεχνολογία, η πολιτική προστασία, ο τουρισμός και οι μεταφορές, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της «θετικής ατζέντας» που προωθούν οι δύο χώρες.

Τα επτά κείμενα που υπεγράφησαν είναι τα εξής:

Κοινή Δήλωση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία καταγράφει τη συνολική βούληση για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και προώθηση της καλής γειτονίας. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού, με στόχο την ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και δράσεων μεταξύ των δύο χωρών. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), με έμφαση στην περιφερειακή οικονομική συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα. Κοινή Δήλωση μεταξύ του «Enterprise Greece» και του «Invest in Turkiye», που αποσκοπεί στην προώθηση αμοιβαίων επενδύσεων και στην ενίσχυση του οικονομικού διαλόγου. Κοινή Δήλωση για την έναρξη διμερούς προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών έργων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας και αντιμετώπισης σεισμών, με ανταλλαγή εμπειριών και συντονισμό σε θέματα πολιτικής προστασίας. Κοινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των λιμανιών Θεσσαλονίκης και Σμύρνης, με στόχο την τόνωση του τουρισμού, του εμπορίου και των ανθρώπινων επαφών.

Οι υπογραφές των κειμένων πραγματοποιήθηκαν παρουσία των δύο ηγετών και των υπουργικών αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για σταθεροποίηση και εμβάθυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσω πρακτικής συνεργασίας σε μη πολιτικά αμφιλεγόμενους τομείς.

