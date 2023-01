Γερμανία – Ακτιβίστρια Τούνμπεργκ: Η πρώτη της ανάρτηση – «Η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα»

Ελεύθερη αφέθηκε έπειτα από αρκετές ώρες κράτησης η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή συμμετείχε με αρκετές εκατοντάδες κόσμου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη επέκταση του λιγνιτωρυχείου Γκαρτσβάιλερ 2, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το Λούτσερατ της δυτικής Γερμανίας.

Η 20χρονη μετά την περιπέτεια που είχε έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Twitter και έστειλε το δικό της μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως «η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα».

«Χθες συμμετείχα σε μια ομάδα που διαμαρτυρήθηκε ειρηνικά για την επέκταση ενός ανθρακωρυχείου στη Γερμανία. Μας συνέλαβε η αστυνομία και μας κράτησαν, αλλά μας άφησαν να φύγουme αργότερα το ίδιο βράδυ. Η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

To tweet της

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 18, 2023