Γερμανία: H Bild αποκαλύπτει «σύνδεση» 70χρονου δισεκατομμυριούχου με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας της Γερμανίας κάνει λόγο για προσωπική σχέση μεταξύ των δύο, με αφορμή κοινή τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Γερμανία: H Bild αποκαλύπτει «σύνδεση» 70χρονου δισεκατομμυριούχου με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας
11 Φεβ. 2026 8:49
Pelop News

Στη Γερμανία σάλος έχει προκληθεί από δημοσίευμα-αποκάλυψη της Bild, που συνδέει τον 70χρονο δισεκατομμυριούχο και πρώην επικεφαλής της Google, Έρικ Σμιντ, με την 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας.

Ο Ερντογάν έκανε μίνι ανασχηματισμό στη διάρκεια της νύχτας!

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας Bild της Γερμανίας κάνει λόγο για προσωπική σχέση μεταξύ των δύο, με αφορμή κοινή τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Η Μπουρκάντ, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκπονεί διδακτορική έρευνα, βρέθηκε στο πλευρό του Σμιντ κατά τη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ, γεγονός που πυροδότησε τα σχετικά σενάρια. Η Bild αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ποια είναι η νεαρή γυναίκα που εμφανίστηκε δίπλα στον μεγιστάνα της τεχνολογίας και έχει τραβήξει την προσοχή των αμερικανικών μέσων.

Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον του Σμιντ φέρεται να δήλωσε στη New York Post ότι η παρουσία της στο Νταβός δεν υποδηλώνει ερωτική σχέση, αλλά μια φιλική σύνδεση. Η γερμανική εφημερίδα, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι δεσμοί τους είναι στενότεροι, σκιαγραφώντας παράλληλα το προφίλ της 27χρονης ως οικονομολόγου, μοντέλου και συγγραφέα.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Μπουρκάντ έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο και μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Γερμανία. Στον χώρο της μόδας έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις, μεταξύ άλλων και στη Vogue Turkey.

Σε παλαιότερο άρθρο της στην Teen Vogue, τον Δεκέμβριο του 2022, είχε μιλήσει δημόσια για εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης που, όπως ανέφερε, βίωσε σε νεαρή ηλικία, περιγράφοντας περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς στον επαγγελματικό της χώρο.

Ο Έρικ Σμιντ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google το 2011. Είναι παντρεμένος εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια με τη Γουέντι Σμιντ και η περιουσία του εκτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά καιρούς, δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε εξωσυζυγικές σχέσεις του, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες με πρώην συντρόφους, χωρίς ο ίδιος να έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις περισσότερες από αυτές τις αναφορές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:47 Καρδιά: Τι κάνουν πραγματικά τα κορεσμένα λιπαρά
9:40 «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο», ΕΔΕ και αντιδράσεις για τη συμπεριφορά διευθύντριας ΕΠΑΛ
9:31 Για πόσο καιρό θα μείνει κλειστή η Ιόνια οδός, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα
9:29 Τραγωδία: Αυτός είναι ο Έλληνας πρώην πρωταθλητής στίβου που βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο του!
9:25 «Πακέτο» 5δις ευρώ στη συνάντηση Πιερρακάκη με τον Τούρκο ομόλογό του
9:25 «Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική. Τους πρώτους που εκπαιδευτήκαμε, όταν γυρίσαμε μας δουλεύανε», αποκαλύψεις Κατερινόπουλου
9:17 Πότε τελειώνουν οι Χειμερινές εκπτώσεις 2026
9:07 Παράταση αιτήσεων για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
9:06 Διαρρήκτης πιάστηκε με τη «γίδα» στην πλάτη και συνελήφθη!
8:57 Ο Μαζωνάκης με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο!
8:56 Απόψε ο πρώτος εθνικός ημιτελικός της Eurovision 2026
8:49 Γερμανία: H Bild αποκαλύπτει «σύνδεση» 70χρονου δισεκατομμυριούχου με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας
8:47 Αχαΐα: Απέτρεψε τους διαρρήκτες, επιχείρησαν να την παρασύρουν με ΙΧ
8:38 Πάτρα: Συνελήφθη ο οπλοφόρος εισβολέας σε σπίτι, που εντοπίστηκε
8:37 Οδηγούσε μεθυσμένος αντίθετα στην Εθνική Οδό για 25 χιλιόμετρα!
8:27 Που θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
8:27 Στην Αρτα σήμερα η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου
8:20 Απάτη στο όνομα της Ολυμπίας Οδού, τα παραπλανητικά μηνύματα
8:16 Ο Ερντογάν έκανε μίνι ανασχηματισμό στη διάρκεια της νύχτας!
8:09 Αποκάλυψη Financial Times: Ο Ζελένσκι προετοιμάζει εκλογές και δημοψήφισμα την άνοιξη, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ