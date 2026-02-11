Ο Ερντογάν έκανε μίνι ανασχηματισμό στη διάρκεια της νύχτας!

Στην Τουρκία σε μίν ανασχηματισμό, προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας (11.02.2026) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την θέση του υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας ανέλαβε ο επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραχώρησε το «τιμόνι» του υπουργείου Εσωτερικών στον Μουσταφά Τσιφτσί, κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ.

