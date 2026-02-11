Φρίκη: Βγήκε με άδεια από τη φυλακή και σκότωσε μητέρα, πρώην σύζυγο και την 8χρονη κόρη του, μετά αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ

Στην Τουρκία σοκ έχει προκαλέσει το άγριο έγκλημα στην Άγκυρα με δράστη τον 35χρονο Ρετζέπ Τσενγκίζ ο οποίος αφού πήρε άδεια από τη φυλακή που κρατείτο, σκότωσε τη μητέρα του, την 8χρονη κόρη του και την πρώην σύζυγό του ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Καναδάς: 10 νεκροί και πολλοί τραυματίες σε πυροβολισμούς σε σχολείο ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τσενγκίζ βρισκόταν σε 11ήμερη άδεια από φυλακή όπου εξέτιε ποινή τεσσάρων ετών για απάτη και ένοπλες απειλές.

Το έγκλημα σημειώθηκε στη συνοικία Κουσκαγκίζ όπου ο 35χρονος αρχικά τσακώθηκε με την 57χρονη μητέρα του, Αζίζ, πριν να τη σκοτώσει μαζί με την 8χρονη κόρη του, Άζρα. Στη συνέχεια έβαλε τα πτώματά τους στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, Ουκάν. Εκεί, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταμφιέστηκε σε διανομέα και τη σκότωσε στην είσοδο του κτηρίου ενώ στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή του.

ANKARA’DA AİLE KATLİAMI 🔻 Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i (8) öldürdü. 🔻 Ardından annesi ve kızının cansız bedenini arabaya koyarak kurye kılığına girip aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi… pic.twitter.com/9ffS4AHlp1 — A Haber (@ahaber) February 9, 2026

Ο 35χρονος φέρεται, επίσης, να προκάλεσε βλάβη στα ηλεκτρολογικά του σπιτιού της πρώην συζύγου του προκειμένου να μην τον καταγράψουν κάμερες ασφαλείας.

Η τραγωδία προκάλεσε την οργή φεμινστικών οργανώσεων στην Τουρκία που επισήμαναν ότι «πέρυσι, έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από κρατούμενους που δραπέτευσαν ή αποφυλακίστηκαν προσωρινά από φυλακή. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο υπουργός Εσωτερικών δεν είπαν τίποτα και κανείς δεν θεωρήθηκε υπεύθυνος! Και σήμερα, ένας άλλος κρατούμενος σπέρνει και πάλι τον τρόμο».

KCDP, cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz’in iki kadın ve bir çocuğu katletmesini protesto ederek, Adalet Bakanlığı’na faillerin izinliyken suç işlemesini önlemek için önlem alınıp alınmadığını sorduhttps://t.co/2jw2rCmBJm pic.twitter.com/82J3zuAsjc — Mezopotamya ajansı (@MAturkce) February 10, 2026

