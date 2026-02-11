Καναδάς: 10 νεκροί και πολλοί τραυματίες σε πυροβολισμούς σε σχολείο ΒΙΝΤΕΟ

Στους δέκα ανέρχονται οι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός υπόπτου μετά από επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο την επαρχία Βρετανική Κολομβία του Καναδά μετέδωσε το CBC News. Πρισσότεροι από 25 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, με δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα λύκειο, δύο ακόμη νεκροί σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό, και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο δρόμο προς το νοσοκομείο.

Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός στο χώρο του περιστατικού, πιθανόν λόγω αυτοπυροβολισμού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής δεύτερου υπόπτου.

Περίπου 100 μαθητές και μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από το σχολείο μετά την άφιξη των αστυνομικών.

Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει ταυτοποιήσει τον δράστη, αλλά δεν δημοσιοποιεί το όνομά του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



