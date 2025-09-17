Γερμανία: Η ακροδεξιά AfD πρώτη φορά στην κορυφή σε δημοσκόπηση

Τι δείχνει η έρευνα για τα άλλα κόμματα

Γερμανία: Η ακροδεξιά AfD πρώτη φορά στην κορυφή σε δημοσκόπηση
17 Σεπ. 2025 11:29
Pelop News

Για πρώτη φορά η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζεται ως η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη χώρα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov.

Η AfD συγκεντρώνει 27%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, αφήνοντας πίσω τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) που περιορίζεται στο 26%.

Στην τρίτη θέση παραμένει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15%, ενώ οι Πράσινοι συγκεντρώνουν 11% και η Αριστερά 9%. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στη Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων υπολείπεται με 4%.

Η έρευνα αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στην εκλογική δυναμική της Γερμανίας, με έντονη άνοδο για την AfD και επιφυλακτική πορεία για τα παραδοσιακά κόμματα.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
