Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα

Ο ιός πολιομυελίτιδας άγριου τύπου (WPV1) ανιχνεύθηκε σε δείγματα λυμάτων στη Γερμανία, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI), χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους.

Το RKI αξιολόγησε τον κίνδυνο μόλυνσης ως «πολύ χαμηλό», επισημαίνοντας ότι τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα προστατεύουν τον πληθυσμό.

Πρόκειται για τον ίδιο ιό που είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν μέσω εμβολίων με εξασθενημένους ζωντανούς ιούς (cVDPV2), τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Η τελευταία λοίμωξη από ιό «άγριου τύπου» στη Γερμανία εντοπίστηκε το 1990, ενώ η Ευρώπη κηρύχθηκε «απαλλαγμένη» το 2002.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι, μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 39 κρούσματα άγριας πολιομυελίτιδας στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, καθώς και 177 κρούσματα σε Νιγηρία, Τσαντ, Υεμένη και Αιθιοπία.

Το RKI συνεχίζει την παρακολούθηση των λυμάτων και των πιθανών κρουσμάτων, ενώ υπενθυμίζει τη σημασία της εμβολιαστικής κάλυψης για την πρόληψη εξάπλωσης της ασθένειας.

