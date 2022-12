Γερμανία: Ποιος είναι ο 71χρονος πρίγκιπας που ήθελε πραξικόπημα

Ο πρίγκιπας Ερρίκος 13ος του Ρόις, απόγονος μιας οικογένειας ευγενών με ιστορία 700 ετών που κάποτε βασίλευε σε ένα μικρό κρατίδιο στην ανατολική Γερμανία, ήταν μια σχετικά σκοτεινή φιγούρα – μέχρι την Τετάρτη, όταν κατονομάστηκε ως ένας από τους ηγέτες μιας ομάδας που κατηγορήθηκε ότι συνωμοτούσε για να ανατρέψει τη γερμανική κυβέρνηση.

Νωρίτερα φέτος, η οικογένειά του πήρε αποστάσεις δημόσια από αυτόν, σύμφωνα με το MDR, έναν τοπικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, αφού ο πρίγκιπας συναντήθηκε με έναν τοπικό δήμαρχο που ήταν γνωστό ότι συμπαθούσε το κίνημα Reichsbürger, μια ακροδεξιά ομάδα που αρνείται τη νομιμότητα του σύγχρονου γερμανικού κράτους. Ο δήμαρχος απομακρύνθηκε μετά από επίθεση σε δημοσιογράφο, γράφουν οι New York Times.

«Φοβάμαι ότι είναι τώρα ένας συνομωσιολόγος, ένας μπερδεμένος γέρος», είπε στο MDR ο Ερρίκος XIV του Ρόις, εκπροσωπώντας τον Οίκο του Ρόις, προσθέτοντας ότι ο Ερρίκος XIII, 71 ετών, είχε διακόψει όλους τους δεσμούς με την οικογένεια περισσότερο από μια δεκαετία πριν. Τα αρσενικά μέλη πολλών κλάδων της οικογένειας παραδοσιακά ονομάζονται όλοι Ερρίκος και ο εκπρόσωπος δεν είναι ο γιος του Ερρίκου XIII, διευκρινίζουν οι New York Times.

Prince Heinrich XIII of Reuss, a descendant of an ancient aristocratic family in Germany, was a relatively obscure figure — until Wednesday, when he was named as one of the leaders of a group accused of plotting to overthrow the German government. https://t.co/CwOZ5sRbmZ

— The New York Times (@nytimes) December 7, 2022