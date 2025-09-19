Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS

Πλέον η Γερμανία εξετάζει σοβαρά εναλλακτικά σενάρια για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού νέας γενιάς FCAS, ύψους 100 δισ. ευρώ, λόγω των παρατεταμένων εντάσεων με τη Γαλλία. Το Βερολίνο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον μέχρι το τέλος του έτους δεν υπάρξει συμφωνία με το Παρίσι.

Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!

Το Future Combat Air System (FCAS), που ξεκίνησε το 2017 με στόχο την αντικατάσταση των Rafale και Eurofighter Typhoon έως το 2040, αποτελεί κοινή προσπάθεια Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας. Ωστόσο, οι συνεχείς διαφωνίες για την κατανομή της εργασίας και την ηγεσία του προγράμματος έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, προκαλώντας ανησυχία στο Βερολίνο για το μέλλον του έργου.

Δυσαρέσκεια στο Βερολίνο για τη στάση της Dassault

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας έθεσε το θέμα σε συζητήσεις με την Airbus, η οποία έχει την ευθύνη για το γερμανικό σκέλος του προγράμματος. Η γερμανική πλευρά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη στάση της Dassault, που φέρεται να διεκδικεί υπερβολικό μερίδιο στο έργο, με αποτέλεσμα το Βερολίνο να εξετάζει εναλλακτικές επιλογές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η στενότερη συνεργασία με τη Σουηδία μέσω της Saab, η οποία έχει εμπειρία με το μαχητικό Gripen και τις τεχνολογίες αισθητήρων, ή με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η BAE Systems ηγείται του ανταγωνιστικού προγράμματος Global Combat Air Programme (GCAP). Εξετάζεται επίσης η προοπτική κοινής πορείας μόνο με την Ισπανία.

Future Combat Air System explained 👇 Find out about the latest FCAS developments here 🔗 https://t.co/txRRpWAilD pic.twitter.com/uzlIF0Pxvt — BAE Systems Air (@BAESystemsAir) September 3, 2025

Η συζήτηση έφτασε και στο γερμανικό κοινοβούλιο, με τον βουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών, Αντρέας Σβαρτς, να δηλώνει πως «κάποια στιγμή το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει: ή χρειαζόμαστε αυτό το αεροσκάφος ή όχι», επισημαίνοντας ότι η παραγωγή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και «πολλά απρόβλεπτα ζητήματα» είναι πιθανό να προκύψουν.

Η συμφωνία του καλοκαιριού δεν είχε συνέχεια

Το καλοκαίρι, Παρίσι και Βερολίνο είχαν συμφωνήσει να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, ώστε μέχρι το τέλος του 2025 να αποφασιστεί εάν το σχέδιο FCAS θα περάσει στη δεύτερη φάση του, με την ανάπτυξη πρωτότυπου αεροσκάφους. Ωστόσο, οι προσδοκίες για πρόοδο παραμένουν χαμηλές.

Το μεγαλύτερο αγκάθι αφορά την κατανομή της εργασίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, η Dassault ζήτησε το 80% του έργου στο πλαίσιο του οπλικού συστήματος (Next-Generation Weapon System – NGWS), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Βερολίνο. Ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, Στέφαν Κορνίλιους, τόνισε πως «η κατανομή των βαρών και της εργασίας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη σύμβαση», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει διαφωνία» με τη Μαδρίτη.

Μερτς και Σάντσεθ θέλουν «λύση το συντομότερο» – Προβληματισμός για την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία

Κατά την επίσκεψή του στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Μερτς συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και συμφώνησαν ότι η παρούσα κατάσταση είναι «μη ικανοποιητική» και πως χρειάζεται λύση το συντομότερο. Από τη γαλλική πλευρά, αξιωματούχοι διαψεύδουν ότι η Dassault ζητάει το 80% του έργου, αλλά παραδέχονται ότι θέλουν μεγαλύτερη εξουσία στις αποφάσεις για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Η νέα πολιτική κατάσταση στο Παρίσι, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Ο Λεκορνί, που είχε εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για το FCAS ως υπουργός Άμυνας, θεωρείται από το Βερολίνο πρόσωπο-κλειδί για το αν θα υπάρξει συμβιβασμός με την Airbus ή αν θα συνεχιστεί η σκληρή γραμμή της Dassault, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, μες δεδομένες τις προκλήσεις της Ρωσίας ακόμα – πλέον – και σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



