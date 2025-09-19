Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν εκπρόσωπο στον διαγωνισμό τον επόμενο Μάιο στη Βιέννη, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει

Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
19 Σεπ. 2025 18:36
Pelop News

Από την πλευρά της η Αυστρία, η χώρα που θα φιλοξενήσει την Eurovision το 2026, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες καλούν σε μποϊκοτάζ, εάν το Ισραήλ συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό του Παρισιού κατηγορείται ότι αγόραζε Burberry και Dior με χρήματα φορολογουμένων!

«Το πολιτιστικά μποϊκοτάζ είναι ανόητα και μάταια, δεν μας βοηθούν να πάμε μπροστά», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Σεπ Σέλχορν στην εφημερίδα Kurier το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν εκπρόσωπο στον διαγωνισμό τον επόμενο Μάιο στη Βιέννη, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Ο δημόσιος οπτικοακουστικός φορέας της Ολλανδίας Avrotros δικαιολόγησε την απόφασή του εξαιτίας των «σοβαρών παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου», που διαπράττονται από τους Ισραηλινούς στη Γάζα. Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι διέπραξε «αποδεδειγμένες παρεμβάσεις στον τελευταίο διαγωνισμό, καθώς επιδόθηκε σε μια πολιτική εργαλειοποίηση της εκδήλωσης».

Η Ισραηλινή τραγουδίστρια Γιουβάλ Ραφαέλ, που επέζησε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του 2025. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο εικονιζόμενος Αυστριακός JJ.

«Αυτές οι χώρες είναι δημοκρατίες. Εάν ένας από τους γείτονές μας αποφασίσει να μην συμμετάσχει, η Αυστρία πρέπει να δώσει βάση», ανέφερε ο Σέλχορν. Ωστόσο, να υποκύψει σε πιέσεις ή σε εκβιασμό «θα ήταν σφάλμα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Αυστριακός υφυπουργός είπε πως θέλει να στείλει επιστολή στους Ευρωπαίους ομολόγους του προκειμένου να τους συμβουλεύσει να μην συμμετάσχουν στο μποϊκοτάζ.

«Πρόκειται πάνω απ’ όλα για έναν διαγωνισμό μεταξύ μουσικών και καλλιτεχνών. Και να μπερδεύουμε τον ρόλο τους με την πολιτική μιας χώρας μου μοιάζει πολύ προβληματικό», υποστήριξε ο Σέλχορν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ