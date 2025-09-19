Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!

Από την πλευρά της η Αυστρία, η χώρα που θα φιλοξενήσει την Eurovision το 2026, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες καλούν σε μποϊκοτάζ, εάν το Ισραήλ συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό του Παρισιού κατηγορείται ότι αγόραζε Burberry και Dior με χρήματα φορολογουμένων!

«Το πολιτιστικά μποϊκοτάζ είναι ανόητα και μάταια, δεν μας βοηθούν να πάμε μπροστά», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Σεπ Σέλχορν στην εφημερίδα Kurier το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν εκπρόσωπο στον διαγωνισμό τον επόμενο Μάιο στη Βιέννη, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Ο δημόσιος οπτικοακουστικός φορέας της Ολλανδίας Avrotros δικαιολόγησε την απόφασή του εξαιτίας των «σοβαρών παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου», που διαπράττονται από τους Ισραηλινούς στη Γάζα. Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι διέπραξε «αποδεδειγμένες παρεμβάσεις στον τελευταίο διαγωνισμό, καθώς επιδόθηκε σε μια πολιτική εργαλειοποίηση της εκδήλωσης».

Η Ισραηλινή τραγουδίστρια Γιουβάλ Ραφαέλ, που επέζησε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του 2025. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο εικονιζόμενος Αυστριακός JJ.

«Αυτές οι χώρες είναι δημοκρατίες. Εάν ένας από τους γείτονές μας αποφασίσει να μην συμμετάσχει, η Αυστρία πρέπει να δώσει βάση», ανέφερε ο Σέλχορν. Ωστόσο, να υποκύψει σε πιέσεις ή σε εκβιασμό «θα ήταν σφάλμα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Αυστριακός υφυπουργός είπε πως θέλει να στείλει επιστολή στους Ευρωπαίους ομολόγους του προκειμένου να τους συμβουλεύσει να μην συμμετάσχουν στο μποϊκοτάζ.

«Πρόκειται πάνω απ’ όλα για έναν διαγωνισμό μεταξύ μουσικών και καλλιτεχνών. Και να μπερδεύουμε τον ρόλο τους με την πολιτική μιας χώρας μου μοιάζει πολύ προβληματικό», υποστήριξε ο Σέλχορν.

