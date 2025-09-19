Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό του Παρισιού κατηγορείται ότι αγόραζε Burberry και Dior με χρήματα φορολογουμένων!

Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, βρίσκεται στο στόχαστρο έπειτα από αποκαλύψεις ότι ξόδεψε πάνω από 12.000 ευρώ για επώνυμα φορέματα, προσπαθώντας μάλιστα να αποκρύψει τα έξοδα της.

Οι επικριτές της, έξαλλοι με τις αποκαλύψεις, την κατηγορούν ότι καταχράστηκε τα χρήματα των φορολογουμένων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν στο φως, η 66χρονη Αν Ινταλγκό, η οποία είναι δήμαρχος Παρισιού από το 2014, προχώρησε σε πολυετελείς αγορές. Μεταξύ αυτών, τον Νοέμβριο του 2023 ξόδεψε 3.067, 50 ευρώ για ένα παλτό Burberry και τον Μάρτιο του 2024 έκανε αγορά 2.300 ευρώ στον οίκο Dior.

Οι αποκαλύψεις έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του γαλλικού οργανισμού κατά της διαφθοράς Mediapart, που σε άρθρο του με τίτλο «Αναφορές εξόδων: Η Άνν Ινταλγκό εξακολουθεί να είναι θυμωμένη με τη διαφάνεια».

Μάλιστα, ο οργανισμός – έχοντας συλλέξει τις δαπάνες της δημάρχου έπειτα από αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες από την Civic Transparency, μια ομάδα που αγωνίζεται κατά της διαφθοράς – αναφέρει πως η Ινταλγκό ξόδεψε περίπου 84.265 ευρώ σε ρούχα και ταξιδιωτικά έξοδα, τα οποία έπειτα ζήτησε να της επιστραφούν από το κράτος.

Η Ινταλγκό αιτιολόγησε τα έξοδά της υποστηρίζοντας ότι οι αγορές ήταν νόμιμες, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο της, ο οποίος απαιτεί συχνά ταξίδια για να εκπροσωπεί το Παρίσι σε επίσημες υποχρεώσεις, με την ανάλογη επίσημη ένδυση.

Σύμφωνα με το βρετανικό ΜΜΕ που επικαλείται το γαλλικό Mediapart, αυτή ήταν η τρίτη φορά από το 2014 που η δήμαρχος αρνήθηκε να αποκαλύψει τέτοια έξοδα.

Η Ινταλγκό συμμετέχει σε «πολυάριθμες επίσημες εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε το γραφείο της εν μέσω αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Δέχεται αρχηγούς κρατών και ξένες αντιπροσωπείες», σημείωσε.

Το δημοσίευμα προκάλεσε τις αντιδράσεις των πολιτικών της αντιπάλων.

Χαρακτηριστικά, ο Πωλ Άττε, αντιπρόεδρος της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης του συμβουλίου, δήλωσε σε δημοσίευσή του στο Χ τα εξής: «Κανένας επιχειρηματίας δεν έχει το δικαίωμα να δηλώνει τα ρούχα του ως επαγγελματικά έξοδα. Πληρώνουμε εδώ και χρόνια για την πολυτέλεια στην οποία επιδίδεται η δήμαρχος. Αυτό δεν είναι πλέον Δημοκρατία. Είναι πριγκιπάτο».

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η δήμαρχος, η οποία ήταν υποψήφια του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2022, δέχεται κριτική για τη χρήση δημόσιων πόρων για ιδιωτικές δαπάνες.

Επιπλέον, στα τέλη του 2023, η Ινταλγκό κατηγορήθηκε ότι ξόδεψε σχεδόν 60.000 ευρώ για να πάει στην Ταϊτή για επαγγελματικό ταξίδι, το οποίο στη συνέχεια παρέτεινε για δύο εβδομάδες για να κάνει διακοπές.

