Γερμανία: Την επόμενη φορά, το ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίψει τα ρωσικά αεροσκάφη!

Σε κατάσταση επιφυλακής όλη η Ευρώπη μετά το νέο χτύπημα-μήνυμα του Πούτιν

21 Σεπ. 2025 15:35
Σε επιφυλακή το Βερολίνο όπως αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η «Deutsche Welle» μετά την παραβίαση για δώδεκα λεπτά, το βράδυ της Παρασκευής, του εναέριου χώρου της Εσθονίας, από τρία ρωσικά αεροσκάφη MiG-31.

Παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο διαψεύδει, η εσθονική πλευρά προσκόμισε στοιχεία και χάρτες που επιβεβαιώνουν την παραβίαση, προσθέτει η DW.

Η Γερμανία εδώ και καιρό διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι η περιοχή της Βαλτικής και συγκεκριμένα τα όρια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας με τη Ρωσία.

Γι’ αυτό στη Λιθουανία η Γερμανία έχει σταθμεύσει ταξιαρχία με 5.000 στρατιώτες και γι’ αυτό, όλες οι τελευταίες νατοϊκές και γερμανικές ασκήσεις, διεξάγονται στην περιοχή της Βαλτικής.

Μετά τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, όπως ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, προτείνουν οι νατοϊκές αποστολές στη Βαλτική, από αποστολές περιπολίας να αποκτήσουν άμεσα αμυντικό, αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Ο Γιούργκουν Χαρντ, εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα εξωτερικής πολιτικής δηλώνει επίσης ότι ως απάντηση στις παραβιάσεις εναέριου χώρου νατοϊκών χωρών, το ΝΑΤΟ θα πρέπει, αν χρειαστεί, να καταρρίψει ρωσικά μαχητικά, επιχειρώντας από τα εδάφη των κρατών-μελών του. Όπως επισημαίνει, η Ρωσία «δοκιμάζει» τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ, και εάν δεν υπάρξει απάντηση, οι προκλητικές ενέργειες θα αυξηθούν.

Από την πλευρά του ο κορυφαίος Γερμανός ειδικός σε θέματα άμυνας Κάρλο Μασάλα, μιλώντας στο δίκτυο ΑRD, εκτιμά ότι η Ρωσία στέλνει το εξής μήνυμα: ότι εχθρός είναι το ΝΑΤΟ και ότι δεν το φοβάται, γι’ αυτό το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την αποτροπή.
