Γερμανοί πολίτες ζητούν επιστροφή των Σύρων προσφύγων, ακόμη και με απελάσεις

Γερμανοί πολίτες ζητούν επιστροφή των Σύρων προσφύγων, ακόμη και με απελάσεις
09 Νοέ. 2025 19:07
Pelop News

Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν πλέον ότι θέλουν να δουν τους Σύρους να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, ακόμη και με αναγκαστικές απελάσεις από τη Γερμανία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για το ταμπλόιντ Bild, μια ευρεία πλειοψηφία θεωρεί ότι οι πρόσφυγες που έφυγαν από τη Συρία στη διάρκεια του εμφυλίου και δεν έχουν καθεστώς μόνιμης διαμονής στη Γερμανία θα πρέπει να επαναπατριστούν.

Το «σκληρό» αυτό αντανακλαστικό είναι ιδιαίτερα έντονο στους ψηφοφόρους της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU στη Γερμανία, όπου το 75% στηρίζει τον επαναπατρισμό των υπήκοων της Συρίας, αλλά κερδίζει έδαφος και στο σοσιαλδημοκρατικό στρατόπεδο: το 63% των υποστηρικτών του SPD εμφανίζεται επίσης υπέρ των αναγκαστικών επιστροφών Σύρων υπηκόων.

Άλλο σκέλος της έρευνας αναδεικνύει όμως και τα όρια της κυβερνητικής ρητορικής. Ποσοστό 52% των ερωτηθέντων απορρίπτει τη διατύπωση του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ότι η Συρία βρίσκεται «σε χειρότερη κατάσταση από τη Γερμανία το 1945», ενώ μόλις το 29% συμφωνεί με αυτή τη σύγκριση. Μεταξύ των ψηφοφόρων της CDU/CSU, το 48% τη χαρακτηρίζει «αδόκιμη», όπως και το 49% των υποστηρικτών του SPD.

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με το αν και υπό ποιες συνθήκες μπορούν να επαναπατριστούν οι Σύροι, την ώρα που ο ίδιος περιγράφει την κατάσταση στη χώρα τους ως «καταστροφική». Στο εσωτερικό του κόμματός του, αρκετοί βουλευτές έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν ακόμη και την απομάκρυνσή του από το υπουργείο Εξωτερικών.

Μπροστά στην κλιμάκωση της έντασης, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Τόνισε ότι «δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ασύλου» για τους Σύρους και ότι οι απελάσεις προς τη Συρία πρέπει να ξαναρχίσουν «το συντομότερο δυνατό», επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ότι στηρίζει τον Γιόχαν Βάντεφουλ. Μια λεπτή πολιτική ισορροπία που αποτυπώνει την ολοένα μεγαλύτερη πίεση της κοινής γνώμης πάνω στην προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας.
