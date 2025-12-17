Για 31 αδικήματα 21 χρόνια φυλακή στον Bρετανό που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε οπαδούς της Λίβερπουλ

Στη Βρετανία ο οδηγός Πολ Ντόιλ που τραυμάτισε περισσότερους από 130 ανθρώπους πέφτοντας με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος φιλάθλων κατά τη διάρκεια της παρέλασης νίκης της Premier League από την Λίβερπουλ τον Μάιο, καταδικάστηκε σε 21 χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση, αφού παραδέχτηκε 31 ποινικές κατηγορίες για το περιστατικό.

«Έχασες την ψυχραιμία σου σε μια έκρηξη οργής, αποφασισμένος να περάσεις μέσα από το πλήθος, όποιες και αν ήταν οι συνέπειες» και «χρησιμοποίησες το όχημά σου ως εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο», δήλωσε ο δικαστής του ποινικού δικαστηρίου του Λίβερπουλ, Άντριου Μενάρι, καθώς απέδιδε την ποινή στον 54χρονο Πολ Ντόιλ.

Ο Πολ Ντόιλ οδήγησε πάνω στο πλήθος των οπαδών – χτυπώντας ενήλικες και παιδιά, που αναπήδησαν από το όχημά του ή σύρθηκαν από κάτω – απλώς επειδή έχασε την ψυχραιμία του, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Τον περασμένο μήνα δήλωσε ένοχος για κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εννέα κατηγοριών για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και 17 κατηγοριών για απόπειρα πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης.

Ο δικηγόρος του, Σάιμον Τσόκα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Ντόιλ ήταν «μετανιωμένος, ντροπιασμένος και βαθιά λυπημένος».

Επίσης, ανέφερε θετικές αναφορές σε χαρακτήρες από όσους γνώριζαν τον Ντόιλ, λέγοντας: «Είναι μέρος του παράδοξου αυτής της υπόθεσης, όλοι βρίσκουν τις πράξεις του ακατανόητες και τόσο εντελώς διαφορετικές από τον άνθρωπο που γνωρίζουν».

Ο 54χρονος Ντόιλ κάθισε στο εδώλιο του δικαστηρίου του Λίβερπουλ, καθώς ο δικαστής Άντριου Μενάρι δήλωσε: «Είναι σχεδόν αδύνατο να κατανοήσει κανείς πώς οποιοσδήποτε ορθολογιστής θα μπορούσε να ενεργήσει όπως εσείς.

Το να οδηγείς ένα όχημα σε πλήθη πεζών με τέτοια επιμονή και αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή αψηφά την κοινή κατανόηση».

