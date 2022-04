Για δύο ημέρες στο θέατρο «Πάνθεον»: Έρχεται η παράσταση This is not Romeo and Juliet

Η παράσταση This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα βασισμένο στο αριστούργημα του Σαίξπηρ, μετά τις sold out εμφανίσεις της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έρχεται στην Πάτρα στο θέατρο Πάνθεον για δυο μοναδικές παραστάσεις, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου.

Απολαύστε τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση επί σκηνής, σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου.

Δύο αιώνιοι έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο.

Ονειρεύονται, ερωτεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο!

Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι “βαριά οπλισμένοι” με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ.

Αρνούνται να ερωτευτούν, αρνούνται ενσαρκώσουν, αρνούνται να πεθάνουν… μέχρι να πάρει τέλος η αδικία στον κόσμο.

Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια.

Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο.

Μια τραγική κωμωδία που δεν είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Αργύρης Πανταζάρας

Σύνθεση Κειμένου – Δραματουργική Επεξεργασία: Θεοδώρα Καπράλου

Σκηνικά: Δήμητρα Ζίγκαρις

Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου – Τζίνα Ηλιοπούλου

Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Κινησιολογία: Κωσταντίνος Παπανικολάου

Make up artist: Maria Vez

Φωτογραφίες: Πάνος Astor Κόφφας

Φωτογραφίες παράστασης : Νίκος Πανταζάρας

Video Trailer: Local Stage

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Δήμητρα Κουτσοκώστα & Πάνος Βουτσινάς

Διεύθυνση Παραγωγής: Αναστασία Καβαλλάρη

ΠΑΙΖΟΥΝ: Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση.

Πληροφορίες :

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ (Δημ. Γούναρη 34, τηλ. 2610 325778)

Και 6947302300

Παραστάσεις :

Σάββατο 09/04 : ώρα έναρξης 21:00 και

Κυριακή 10/04 : ώρα έναρξης 20:00

Διάρκεια: 60 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Τιμές Εισιτηρίων : 15 € γενική είσοδος & 12 € φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22) ,AMEA και ανέργων.

Προπώληση εισιτηρίων : VIVA.GR

Πληροφορίες για την είσοδο στο θέατρο:

Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,

ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης

[γ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό [α] και [β].

Οι ανήλικοι θεατές ηλικίας από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (17) ετών, προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας.