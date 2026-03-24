Για λάθος λόγους και πάλι στο επίκεντρο ο Νεϊμάρ

Στο επίκεντρο για μία ακόμη φορά για λάθος λόγους βρίσκεται ο Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει συνηθίσει την κριτική, είτε αφορά τους τραυματισμούς του είτε την αγωνιστική του κατάσταση, ωστόσο αυτή τη φορά απάντησε με… ειρωνικό τρόπο σε όσους αμφισβητούν την αφοσίωσή του.

Μέσα από τα social media, ο Νεϊμάρ δημοσίευσε ένα μήνυμα που προκάλεσε αίσθηση:

“Η μέρα ξεκίνησε με προπόνηση, μετά σινεμά με φίλους… και φυσικά λίγο πόκερ στο κινητό”, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με emoji γέλιου.

Hoje o dia começou com treino e depois um cineminha com elas♥️

Ah, Pokerzinho no celular teve tbm 😂😉 pic.twitter.com/o1shl4mf41 — Neymar Jr (@neymarjr) March 23, 2026

Το σχόλιο αυτό ερμηνεύτηκε από πολλούς ως σαρκαστική απάντηση στην κριτική που δέχεται, ενώ άλλοι θεώρησαν πως ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από την προσήλωσή του.

Το θέμα πήρε μεγαλύτερη διάσταση μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Νεϊμάρ πέρασε σχεδόν ένα ολόκληρο 24ωρο παίζοντας online πόκερ, ακόμη και την ημέρα που η ομάδα του αγωνιζόταν.

Η απουσία του από την αναμέτρηση της Σάντος με την Κρουζέιρο αποδόθηκε σε λόγους διαχείρισης φόρτου, ωστόσο η χρονική σύμπτωση με τη δραστηριότητά του στο πόκερ προκάλεσε συζητήσεις.

🚨💣 Neymar has spent nearly 24 hours playing high-stakes online poker across Friday to Sunday while officially sidelined from Santos’ match against Cruzeiro for “workload management.” 😳 The No.10 was already active at the virtual tables during the game on Sunday afternoon —… pic.twitter.com/sZdAnAvMbf — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026

Πέρα από την εικόνα εκτός γηπέδου, το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Νεϊμάρ παραμένει η φυσική του κατάσταση.

Στην Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υπάρχουν ήδη σκέψεις για το αν μπορεί να είναι έτοιμος ενόψει του Μουντιάλ 2026, ειδικά σε μια περίοδο που η νέα εποχή της ομάδας δίνει έμφαση σε παίκτες με αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Κάρλο Αντσελότι, που ηγείται του νέου project της Βραζιλίας, έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητα έχουν οι ποδοσφαιριστές με συνέπεια και ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Νεϊμάρ δεν βρίσκεται στη λίστα της ομάδας, αλλά παραμένει το πιο πολυσυζητημένο θέμα.

