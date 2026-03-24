Για λάθος λόγους και πάλι στο επίκεντρο ο Νεϊμάρ
24 Μαρ. 2026 18:53
Στο επίκεντρο για μία ακόμη φορά για λάθος λόγους βρίσκεται ο Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει συνηθίσει την κριτική, είτε αφορά τους τραυματισμούς του είτε την αγωνιστική του κατάσταση, ωστόσο αυτή τη φορά απάντησε με… ειρωνικό τρόπο σε όσους αμφισβητούν την αφοσίωσή του.

Μέσα από τα social media, ο Νεϊμάρ δημοσίευσε ένα μήνυμα που προκάλεσε αίσθηση:

“Η μέρα ξεκίνησε με προπόνηση, μετά σινεμά με φίλους… και φυσικά λίγο πόκερ στο κινητό”, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με emoji γέλιου.

Το σχόλιο αυτό ερμηνεύτηκε από πολλούς ως σαρκαστική απάντηση στην κριτική που δέχεται, ενώ άλλοι θεώρησαν πως ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από την προσήλωσή του.

Το θέμα πήρε μεγαλύτερη διάσταση μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Νεϊμάρ πέρασε σχεδόν ένα ολόκληρο 24ωρο παίζοντας online πόκερ, ακόμη και την ημέρα που η ομάδα του αγωνιζόταν.

Η απουσία του από την αναμέτρηση της Σάντος με την Κρουζέιρο αποδόθηκε σε λόγους διαχείρισης φόρτου, ωστόσο η χρονική σύμπτωση με τη δραστηριότητά του στο πόκερ προκάλεσε συζητήσεις.

Πέρα από την εικόνα εκτός γηπέδου, το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Νεϊμάρ παραμένει η φυσική του κατάσταση.

Στην Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υπάρχουν ήδη σκέψεις για το αν μπορεί να είναι έτοιμος ενόψει του Μουντιάλ 2026, ειδικά σε μια περίοδο που η νέα εποχή της ομάδας δίνει έμφαση σε παίκτες με αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Κάρλο Αντσελότι, που ηγείται του νέου project της Βραζιλίας, έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητα έχουν οι ποδοσφαιριστές με συνέπεια και ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Νεϊμάρ δεν βρίσκεται στη λίστα της ομάδας, αλλά παραμένει το πιο πολυσυζητημένο θέμα.

