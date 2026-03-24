Είχαν στήσει μέχρι και τα σημαιάκια στο κόρνερ! Τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στην Τσεχία, στους υπόπτους και Έλληνας ποδοσφαιριστής

Στην Τσεχία τεράστιο είναι το σκάνδαλο διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, το μέγεθος του οποίου δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα προηγούμενο.

Τις τελευταίες ώρες οι αποκαλύψεις είναι σοκαριστικές για τις δράσεις του κυκλώματος που φέρεται να χειραγωγούσε αγώνες από τα τοπικά πρωταθλήματα έως την πρώτη κατηγορία!

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα με επίκεντρο τη νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία Καρβίνα, που φέρεται να είχε στήσει μέχρι και τα σημαιάκια του κόρνερ για να κερδίσει την άνοδο. Τα ευρήματα κρίθηκαν ικανοποιητικά και από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (23/3) προς Τρίτη ξεκίνησε η επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων με την ομοσπονδία της Τσεχίας να συγκαλεί τα… χαράματα έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νταβίντ Τρούντα, έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, επιβεβαιώνοντας ότι 47 άτομα ελέγχονται από τις αρχές για την εμπλοκή τους και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν δύο ημέρες πριν την έναρξη των μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.

Στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνονται αρκεοί διαιτητές με τα ονόματα που ξεχωρίζουν να είναι αυτά των Jan Všetečka (33 χρονών). Ο τελευταίος ήταν διαιτητής στον της MFK Karviná και της České Budějovice με το ματς να λήγει 2-1 υπέρ της Karvina με πέναλτι στο 90’.

Ο Martin Latka dύο φορές πρωταθλητής και πρώην αρχηγός της Σλάβια Πράγας, μετά την καριέρα του έγινε παράγοντας. Πρόσφατα έγινε συνιδιοκτήτης της Opava. Ερευνάται επειδή τον Φεβρουάριο του 2023 φέρεται να πρόσφερε 200.000 κορώνες σε διαιτητή για αγώνα με τη Varnsdorf. Επίσης, φέρεται να συμμετείχε σε δωροδοκία 30.000 κορωνών στον ίδιο διαιτητή σε αγώνα με τη Zbrojovka Brno.

Ο 21χρονος αμυντικός της Οπαβα, Sebastian Pejša, είναι ύποπτος για ύποπτη συμπεριφορά σε τέσσερις αγώνες μεταξύ Μαρτίου 2023 και Ιανουαρίου 2024. Φέρεται να επηρέασε αποτελέσματα ώστε να σημειωθούν τουλάχιστον τέσσερα γκολ σε έναν αγώνα ή να χάσει η ομάδα του σε άλλον.

Ο Samuel Šigut, 23χρονος επιθετικός της MFK Karviná κατηγορείtai για πέντε σοβαρές παραβάσεις. Φέρεται να επηρέαζε αγώνες δεύτερης κατηγορίας έναντι αμοιβής και να στοιχημάτιζε ο ίδιος. Επιπλέον, φέρεται να έλαβε δωροδοκία 100.000 κορωνών με υπόσχεση μεταγραφής στην Καρβινά (στην οποία εντάχθηκε το φετινό καλοκαίρι).

Ο Δήμαρχος της Καρβινά, Jan Wolf, είναι και πρόεδρος της ομάδας! Είναι ύποπτος ότι επηρέασε τον αγώνα Καρβινά – České Budějovice (2-1, 16 Μαρτίου 2024). Φέρεται να πρόσφερε χρήματα στους διαιτητές Jan Všetečka και Miroslav Zelinka (VAR), καθώς και σε παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Αντίστοιχες προτάσεις έγιναν και σε αγώνα μπαράζ.

Ο Miroslav Zelinka, ένας από τους πιο έμπειρος διαιτητές είναι ύποπτος ότι επηρέασε τον ίδιο αγώνα από τη θέση του VAR, λαμβάνοντας δωροδοκία.

Ο διαιτητήςς Jan Petřík, θεωρείται ύποπτος για επηρεασμό δύο αγώνων δεύτερης κατηγορίας υπέρ της Opava, έπειτα από προσφορές χρημάτων (έως 200.000 κορώνες).

Τέλος, να σημειώσουμε ότι στη λίστα των 47 υπόπτων υπάρχει και ο ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής της Οπάβα Νίκος Τιλκερίδης.

