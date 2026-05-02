Πάτρα: Γυναίκα αφαίρεσε προϊόντα αξίας 36 ευρώ και συνελήφθη από την Άμεση Δράση

Δυστυχώς για ακόμη μία φορά πλούσιο είναι το αστυνομικό δελτίο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αχαΐας, το οποίο έχει ως εξής:

«-Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην

Ακράτα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε

ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης

δέκα μηνών για υπεξαίρεση.

-Σύλληψη για κλοπή Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, από

αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια αλλοδαπή γυναίκα,

διότι μετέβη σε κατάστημα ενδυμάτων και αφαίρεσε προϊόντα αξίας -36-

ευρώ.

-Σύλληψη για κλοπή Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από

αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας

ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε οικία άνδρα, με σκοπό την κλοπή,

χωρίς να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο.

-Σύλληψη για οδήγηση σε κατάσταση μέθης Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στα

ΣΕΑ Αιγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ

Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο

ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος

σε κατάσταση μέθης.

-Σύλληψη ατόμων κατά περίπτωση για κατοχή ναρκωτικών και παραμέληση

εποπτείας ανηλίκου

-Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος

Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 16χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,6 γραμμάρια

κάνναβης.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας

του.

-Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση. Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε

ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Πειραιά, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης

τριών μηνών για απάτη».

