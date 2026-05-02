Μαχαίρια, σουγιάς, κουτάβια στα σκουπίδια, και όπλα, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Το αστυνομικό δελτίο σε Ηλεία και Ακαρνανία περιλάμβανε αρκετές εκτός νόμου συμπεριφορές

Μαχαίρια, σουγιάς, κουτάβια στα σκουπίδια, και όπλα, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ
02 Μάι. 2026 10:36
Αρκετές οι παραβατικές συμπεριφορές σε Ηλεία και Ακαρνανία με το αστυνομικό δελτίο να είναι πλούσιο. Μάλιστα γυναίκα συνελήφθη γιατί πέταξε 10 κουτάβια στα σκουπίδια.

Πάτρα: Γυναίκα αφαίρεσε προϊόντα αξίας 36 ευρώ και συνελήφθη από την Άμεση Δράση

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
-Σύλληψη ατόμων κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
και μη έκδοση ταυτότητας Συνελήφθησαν, προχθές το πρωί, στον Πύργο, από
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι
σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του ενός
και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος δεν είχε προβεί σε έκδοση
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

-Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στον
Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας ημεδαπός
άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε
ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή
φυλάκισης τριών ετών για κλοπή.

-Σύλληψη για παράβαση του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ήλιδας, από
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι
κατελήφθη να έχει απορρίψει σε κάδο απορριμμάτων δέκα κουτάβια.
Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
-Σύλληψη με ένταλμα σύλληψης και παράβαση του νόμου περί όπλων
Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου, από
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός
άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας
Λευκάδας, για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση του νόμου
περί όπλων. Σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα,
βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δυο μαχαίρια και ένας
αναδιπλούμενος σουγιάς».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Σφοδρή και ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές
13:00 Αλγερινός κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού τραυματίστηκε σοβαρά από ομοεθνή του με αυτοσχέδιο σουβλί
12:48 Πέθανε ο εμβληματικός πιλότος της Formula 1 και παραολυμπιονίκης, Αλεσάντρο Τζανάρντι
12:36 Πάτρα: Η φωτιά στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Γούναρη
12:24 Το θρίλερ της Εύβοιας: Πώς εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Σπύρος Ρέτσας
12:12 Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ
12:00 Ο καιρός τρελάθηκε: Αντί για καλοκαίρι σαν Χριστούγεννα, χιόνια σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία, Δράμα, ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Οι απλές λύσεις για τις καούρες, τι πρέπει να αποφύγετε, τι πρέπει να επιδιώξετε
11:36 Συνταξιούχοι: Ανοίγει η πλατφόρμα για το ειδικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
11:24 Μάιος: Οι τιμές του ρεύματος σε ήπια σχετικά εικόνα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
11:12 Δυτική Ελλάδα: Μείωση επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Δυτικής Ελλάδας, τι συνέβη στην Πάτρα
11:00 «Γυαλιά-καρφιά» μία επιχείρηση: Μαγαζάτορες δέχονται αντίρροπες πιέσεις για προστασία
10:48 Αγωνία για βρέφος 19 μηνών στη Σκόπελο, φόβος ότι ήπιε ποντικοφάρμακο!
10:36 Μαχαίρια, σουγιάς, κουτάβια στα σκουπίδια, και όπλα, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ
10:24 Σερβία: Το ξύλο της αρκούδας στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, ΒΙΝΤΕΟ
10:12 Πάτρα: Γυναίκα αφαίρεσε προϊόντα αξίας 36 ευρώ και συνελήφθη από την Άμεση Δράση
10:00 Διεθνές ρεζιλίκι στον Άραξο: Η γιορτή έγινε σκηνή ατυχήματος
9:48 Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
9:38 Δ. Ελλάδα: Τον Απρίλιο 1.420 κλήσεις για παρκάρισμα, τα εμπόδια και η παραβατικότητα στους δρόμους
9:22 Τραμπ: Η κόντρα τον Μερτς και η απόφαση να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
