Μαχαίρια, σουγιάς, κουτάβια στα σκουπίδια, και όπλα, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Αρκετές οι παραβατικές συμπεριφορές σε Ηλεία και Ακαρνανία με το αστυνομικό δελτίο να είναι πλούσιο. Μάλιστα γυναίκα συνελήφθη γιατί πέταξε 10 κουτάβια στα σκουπίδια.

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

-Σύλληψη ατόμων κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

και μη έκδοση ταυτότητας Συνελήφθησαν, προχθές το πρωί, στον Πύργο, από

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι

σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του ενός

και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος δεν είχε προβεί σε έκδοση

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

-Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στον

Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε

ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου

Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή

φυλάκισης τριών ετών για κλοπή.

-Σύλληψη για παράβαση του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων

συντροφιάς Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ήλιδας, από

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι

κατελήφθη να έχει απορρίψει σε κάδο απορριμμάτων δέκα κουτάβια.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

-Σύλληψη με ένταλμα σύλληψης και παράβαση του νόμου περί όπλων

Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου, από

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας και της ΟΠΚΕ της

Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας

Λευκάδας, για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία και παράβαση του νόμου

περί όπλων. Σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα,

βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δυο μαχαίρια και ένας

αναδιπλούμενος σουγιάς».

