ΠΑΟΚ: Η ΔΕΑΒ επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στην ΠΑΕ και σε 13 φυσικά πρόσωπα για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Υπενθυμίζουμε ότι οπαδοί του Δικέφαλου βρέθηκαν στην κερκίδα όπου φιλοξενούνται τα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας, απαιτώντας από τους δημοσιογράφους που κάλυπταν την αναμέτρηση, να αποχωρήσουν.

24 Μαρ. 2026 16:47
Pelop News

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας αποφάσισε να τιμωρήσει μόνο με χρηματικό πρόστιμο την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο γήπεδο της Τούμπας, στο παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό (15/3).

Το πρωτοφανές περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση της ΔΕΑΒ η οποία τελικά αποφάσισε να τιμωρήσει με πρόστιμο 12 χιλιάδων ευρώ την ομάδα της Θεσσαλονίκης και από 3 χιλιάδες ευρώ κάθε ένα από τα 13 άτομα που ταυτοποιήθηκαν, για το άσχημο αυτό συμβάν.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη,
α) τις Αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) το φωτογραφικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο γήπεδο Τούμπας, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, περίπου πενήντα (50) φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκαν μαζικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και με ύβρεις, απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων, που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα, τους εξανάγκασαν λόγω της ψυχολογικής βίας που τους άσκησαν και του επικείμενου κινδύνου να υποστούν σωματικές κακώσεις, σε αποχώρηση από τον ως άνω χώρο εργασίας τους,

αποφάσισε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της:

Α) την επιβολή, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικού προστίμου ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€),
Β) την επιβολή σε βάρος δεκατριών ταυτοποιηθέντων φυσικών προσώπων, διοικητικού προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,
Γ) τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένα φυσικό πρόσωπο, που δεν συμμετείχε στο φαινόμενο βίας.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025»

