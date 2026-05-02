Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ηλικιωμένους: Κίνδυνος για σώμα και ψυχή

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι στην κλιματική αλλαγή. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι αλλαγές στο περιβάλλον αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας των ηλικιωμένων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην εμφάνιση ή επιβάρυνση καρδιαγγειακών, αναπνευστικών νοσημάτων, λοιμώξεων, ψυχικών νόσων.

Αυτό αναδείχτηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε την περασμένη Τετάρτη στην Αγορά Αργύρη, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Υγειονομικών Αχαΐας. Στη διάρκεια αυτής αναλύθηκαν η επίδραση της κλιματικής κρίσης στα αναπνευστικά νοσήματα στην τρίτη ηλικία, κλιματική αλλαγή και λοιμώξεις στην τρίτη ηλικία, η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο καρδιαγγειακό σύστημα, κλιματική αλλαγή και φροντίδα της υγείας του εγκεφάλου και τέλος η τρίτη ηλικία στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής.

Οπως τονίστηκε από τους διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι πλαισίωσαν το πάνελ των ομιλητών «η κλιματική αλλαγή μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τρίτη ηλικία. Στην σημερινή εποχή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ευάλωτα σωματικά, απομονωμένα συνήθως κοινωνικά, καλούνται να διαχειρισθούν τις πρόσθετες δυσκολίες που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως δυσκολίες μετακίνησης ή εκκένωσης περιοχών, αδυναμίας πρόσβασης σε δομές υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στις οικονομικές δυσκολίες, την κοινωνική απομόνωση, τα θέματα υγείας που συνήθως αντιμετωπίζουν, προστίθεται η κλιματική αλλαγή με επακόλουθα το αυξημένο άγχος, την κατάθλιψη και το αίσθημα ανασφάλειας».

Καταλήγοντας ομιλητές και διοργανωτές υπογράμμισαν ότι όλα τα παραπάνω συνιστούν μία πρόκληση για τους κρατικούς φορείς οι οποίοι καλούνται να επιλύσουν ζωτικά και άκρως επείγοντα θέματα για την εξασφάλιση και ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας για τους ηλικιωμένους και γενικότερα την συνολική διασφάλιση της δημόσιας υγείας βασικής συνιστώσας της καλής υγείας των μελών της κοινωνίας μας.

Τα κρίσιμα αυτά ζητήματα ανέδειξαν και συζήτησαν οι: Ευαγγελία Τσιμπρή, PhD, ιατρός νευρολόγος, τ. διευθύντρια ΕΣΥ Παν. Νευρολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Πατρών, MSc Δημόσια Ιστορία, Γεώργιος Ευφραιμίδης ΣΔ Πνευμονολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας», Αγγελική Τσιντώνη , ιατρός παθολόγος-ηπατολόγος τ. διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών, Ιωάννης Χριστοδούλου MD, PhD, επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής ΕΣΥ της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας», Παναγιώτης Αλεξόπουλος καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής και Υγείας του Εγκεφάλου, επισκέπτης καθηγητής Ψυχιατρικής στα Πανεπιστήμια Technical University of Munich και Trinity College Dublin, Αννα Μαστοράκου, Πυρηνικός ιατρός, αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο ομότιμος καθηγητής Καρδιολογίας, τ. διευθυντής της Παν. Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Πατρών, Γεώργιος Χάχαλης.

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Υγειονομικών Αχαΐας ως κοινωνικός φορέας της πόλης μας και εκπροσωπώντας το σύνολο των συνταξιούχων ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και κτηνιάτρων προέβη σε αυτή την εκδήλωση, ευαισθητοποιημένος από την παρουσία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας, στην υγεία και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εδώ και καλούμαστε ως πολίτες και υπεύθυνα άτομα, γνωρίζοντας το φαινόμενο, να συμβάλλουμε στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

